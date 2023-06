Nova Iguaçu tem vagas abertas para curso técnico em Eletrotécnica

A Firjan SENAI Nova Iguaçu está com 40 vagas abertas para o curso técnico em Eletrotécnica. As oportunidades fazem parte da campanha de Cursos Técnicos 2023.2, que tem o objetivo de atender às necessidades dos jovens que buscam o primeiro emprego ou dos trabalhadores que precisam alavancar a carreira. As inscrições podem ser feitas até a data do início das aulas, no dia 26 de julho.



De acordo com a coordenadora pedagógica da Firjan SENAI, Luciana Vieira, os cursos técnicos estão alinhados com as oportunidades e conectados com o futuro do trabalho.



“Com uma metodologia própria, os cursos oportunizarão conhecimentos e diferencial para a carreira e futuro de todos que buscam formação profissional”, disse.



As cargas horárias podem variar entre 1.200, 1.000 e 960 horas e os modelos de aula podem ser diferenciados. Todas as atividades presenciais serão realizadas na unidade de Nova Iguaçu.