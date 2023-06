Iguaçuanos tem nova opção para prática de modalidades esportivas na cidade

Os moradores de Nova Iguaçu ganharam uma nova e moderna opção para a prática de diversas modalidades esportivas. A unidade do Sesc no município, localizada no bairro Moquetá, passou por reformas e está com o ginásio do seu complexo esportivo totalmente renovado para receber crianças, jovens, adultos e idosos. Todo o trabalho foi realizado com o cuidado de preservar as características originais do espaço, que foi projetado, assim como toda a unidade, pelos premiados arquitetos uruguaio Hector Vigliecca e italiano Bruno Padovano, em 1985.



O projeto de modernização do Sesc incluiu a recuperação das quatro quadras poliesportivas, com novas superfícies de jogos constituídas por material de última geração, garantindo o melhor desempenho e segurança dos atletas. A iluminação das quadras foi aprimorada com tecnologia mais eficiente e sustentável, garantindo melhor visibilidade durante as práticas esportivas noturnas.



O coordenador de Arquitetura do Sesc RJ, Erick Carvalho explicou que além das questões utilitárias, elementos estéticos originais e uma nova iluminação também receberam atenção dos profissionais que trabalharam no projeto.



“A recuperação das fachadas é outro aspecto importante desse projeto de reforma, mantendo os elementos estéticos originais e respeitando o estilo arquitetônico original. Isso contribuiu para preservar a identidade visual do espaço e integrá-lo harmoniosamente com a paisagem ao redor”, disse.



A unidade do Sesc Nova Iguaçu, com uma área de 44 mil m², foi projetada em 1985 e teve sua obra concluída em 1992. O trabalho rendeu aos projetistas o prêmio internacional da Fundació Mies Van der Rohe, uma das mais importantes distinções mundiais do gênero. Trinta e um anos depois, o Sesc Nova Iguaçu é considerado uma das principais instituições promotoras de esporte e lazer no município.



Ampliando a prática esportiva



Com a reforma, a expectativa do Sesc Nova Iguaçu é receber 350 alunos nas aulas regulares de basquete, vôlei, futsal e futebol society, além de 1.200 praticantes por mês na utilização livre aos fins de semana. O complexo também abrigará o projeto Sesc+ Esporte, oferecido no contraturno escolar para crianças entre 7 a 10 anos, com atividades diversificadas dentro do enquadramento da Iniciação Esportiva.



Referência internacional



Além de esporte e lazer, a unidade se dedica a oferecer saúde, cultura, assistência e educação para a população, sempre com serviços gratuitos ou a preços populares. No ensino, por exemplo, é referência internacional, tendo tido seus projetos de Educação Complementar (Sesc +Infância) e Educação Infantil apresentados como case de sucesso em eventos internacionais: Lausanne (Suíça) e Monterrey (México). A odontologia é reconhecida pela qualidade e preços acessíveis. Em cultura, impulsiona as manifestações artísticas locais, com projetos como o Baixada em Foco, e atrai para a região programações de projeção nacional e internacional. Já no que se refere a assistência, atende populações em situação de vulnerabilidade social com diversos projetos, entre eles, o Mesa Brasil Sesc, iniciativa de combate à fome presente em todo o país. Saiba mais sobre o Sesc Nova Iguaçu em www.sescrio.org.br.