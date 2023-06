Voluntários treinam combate a incência para ajudar na prevenção de queimadas em Nova Iguaçu

Voluntários da Brigada de Prevenção e Combate aos incêndios florestais de Nova Iguaçu passaram por um treinamento na Serra do Vulcão, no fim de semana. O grupo exercitou técnicas de atuação da Guarda Ambiental em ações de combate, como o movimento do fogo e do vento, como atuar com os equipamentos, como as bombas costais e abafadores. O grupo ainda passou por um simulado de combate real. Este ano, a cidade já registrou quatro ocorrências de queimadas.



Os incêndios florestais causam um enorme dano ambiental, além de comprometer as áreas de reflorestamento e ameaçar a fauna e a flora, e unidades de conservação, formados pela APA Estadual Gericinó Mendanha, Parque Estadual do Mendanha e o Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu.



A ação é uma parceria entre as secretarias de Agricultura e Meio Ambiente e Defesa Civil. Atualmente, as queimadas são combatidas pelos agentes da Guarda Ambiental. Os voluntários vão poder atuar em áreas próximas de suas residências, como Morro Agudo, Campo Alegre, Tinguazinho e Tinguá.



Moradora do bairro da Cerâmica, a técnica ambiental Suliene Mendonça dos Santos, de 35 anos, foi uma das voluntárias que participou do curso.



“Costumo ver incêndios causados pelo homem na mata próxima da minha casa. Com essa capacitação, vou estar apta a fazer um pré-atendimento, auxiliando no combate ao incêndio sem colocar vidas em risco. Aprendi a utilizar os equipamentos, além da parte de proteção ambiental. Podemos ajudar também na conscientização à população, pois temos que preservar nossa área de mata. Muitos acabam jogando lixo e ateiam fogo, causando um incêndio de grande proporção”, disse a voluntária.



De acordo com o secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Nova Iguaçu, Fernando Cid, há uma preocupação com o período de estiagem, onde aumentam os registros de incêndios florestais, principalmente causados de forma criminosa.



“Essa capacitação será importante, pois, nessa época do ano, temos menos chuva e umidade, aumentando a frequência de incêndios e queimadas. A brigada vai auxiliar na prevenção e combate às queimadas. Além de destruir o meio ambiente, elas também atingem casas e estamos investindo na educação ambiental, mas temos que estar preparados para o combate. Com a capacitação, vão poder detectar o início de uma queimada, dando mais agilidade no combate”, afirmou.



Ainda segundo ele, em parceria com a Empresa Municipal de Limpeza Urbana (Emlurb), estão sendo feitos aceiros (métodos que evitam queimadas no período de estiagem), que são cortes no mato para isolar e confinar o fogo e combatê-los com mais facilidade.