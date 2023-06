Alunos da rede municipal visitam Parque Natural de Nova Iguaçu

Cerca de 40 alunos da Escola Municipal Murilo Costa, na Cerâmica, participaram de uma visita ao Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu. Eles tiveram uma aula diferente e ao ar livre e puderam aprender na prática ensinamentos sobre a conservação e preservação do meio ambiente. A ação, que também reuniu professores da escola, é uma parceria entre as secretarias municipais de Agricultura e Meio Ambiente e de Educação. Este ano, quatro escolas e mais de 200 alunos já visitaram o local.



O passeio foi guiado por guardas ambientais. Os estudantes caminharam pelas trilhas, conheceram poços naturais, a fauna e a flora do local. Eles também visitaram outros pontos do parque, como a sede, entrada principal e a Pedreira.



“Queremos mostrar aos estudantes e professores a importância de conhecerem a riqueza do nosso meio ambiente. Essa interação é gratificante, pois nosso parque é uma verdadeira sala de aula de biologia”, afirmou o secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Nova Iguaçu, Fernando Cid.



Um dos momentos marcantes foi quando os alunos se depararam com um bicho-preguiça, animal encontrado com facilidade no Parque Municipal. O mamífero chamou atenção das crianças. Uma das mais animadas era a aluna Emilly Vitória Rodrigues de Oliveira, de 9 anos, que teve sua primeira experiência com meio ambiente no parque e pretende voltar outras vezes.



“Me apaixonei pelo bicho-preguiça. Soube que é um macho e que vive aqui no Parque. Vou contar pra minha mãe toda a experiência que vivi aqui hoje e mostrar que não podemos jogar lixo no chão para não poluir o meio ambiente. Temos que preservar a natureza e voltar mais vezes”, disse a menina.



O programa de visita dos alunos ao Parque também faz parte de uma parceria com o Sindicato das Empresas de Ônibus de Nova Iguaçu.



O Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu, conhecido como Parque do Vulcão, foi criado em 1998 e está localizado no conjunto orográfico do Maciço do Mendanha formado pelas serras do Mendanha, Gericinó e Madureira. Ele é composto por 1.100 hectares de área protegida da Mata Atlântica que rodeiam inúmeras cachoeiras e poços.



A unidade também guarda flora e fauna da região, bem como, um patrimônio científico que expõe as estruturas subterrâneas abaixo de vulcão tal como condutos sub vulcânicos. Ele fica aberto ao público de terça-feira a domingo, das 8h às 16h.