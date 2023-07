Sesc Nova Iguaçu inaugura nova arena esportiva da cidade após reforma

O Sesc Nova Iguaçu inaugurou nesta semana a Arena Sesc+ Esporte, o complexo esportivo da unidade que passou por uma ampla reforma de modernização. A cerimônia contou com presenças ilustres do esporte, como os multicampeões do vôlei Bernardinho e Giovane Gávio, e Patrícia Amorim, ex-nadadora e dirigente esportiva.



A celebração pelo novo espaço para a prática esportiva na cidade teve também oficinas de diversas modalidades. Entre elas, vôlei, com atletas do time feminino de vôlei Sesc RJ Flamengo; vôlei de praia, com atletas do time Sesc Botafogo Praia; basquete 3x3, com Leandro Discreto; e futmesa e foot table, com Leo Lindoso. Oficinas de judô, taekwondo, karatê, esporte master, circuito funcional, spinning, ritmos, ginástica e pilates completam a programação.



Localizada no bairro Moquetá, a unidade teve o ginásio do seu complexo esportivo renovado para receber crianças, jovens, adultos e idosos que utilizavam o local para a pratica de diversas modalidades esportivas. O projeto de modernização incluiu a recuperação das quatro quadras poliesportivas, com novas superfícies de jogos constituídas por material de última geração, garantindo o melhor desempenho e segurança dos atletas. A iluminação das quadras foi aprimorada com tecnologia mais eficiente e sustentável, garantindo melhor visibilidade durante as práticas esportivas noturnas.



Com a reforma, a expectativa do Sesc Nova Iguaçu é receber alunos nas aulas regulares de basquete, vôlei, futsal e handebol, dentre outras, além de praticantes na utilização livre aos fins de semana. O complexo também abrigará o projeto Sesc+ Esporte – que tem como propósito usar o esporte como ferramenta para redução das desigualdades, inclusão social e formação cidadã, oferecido no contraturno escolar para crianças entre 7 a 17 anos – com atividades diversificadas dentro do enquadramento da Iniciação Esportiva. Diversas atividades de lazer, mesmo as não esportivas, também poderão ser realizadas no espaço.



Todo o trabalho foi realizado com o cuidado de preservar as características originais do espaço, que foi projetado, assim como toda a unidade, pelos premiados arquitetos uruguaio Hector Vigliecca e italiano Bruno Padovano, em 1985. O trabalho rendeu aos projetistas o prêmio internacional da Fundació Mies Van der Rohe, uma das mais importantes distinções mundiais do gênero. Trinta e um anos depois, o Sesc Nova Iguaçu é considerado uma das principais instituições promotoras de esporte e lazer no município.