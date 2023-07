Estrelas do esporte celebram nova arena esportiva de Nova Iguaçu

Ídolos do esporte brasileiro elogiaram a estrutura da Arena Sesc+ Esporte, como foi batizado o complexo esportivo da unidade de Nova Iguaçu, inaugurada recentemente. Os multicampeões do vôlei Bernardinho e Giovane Gávio, e Patrícia Amorim, ex-nadadora e dirigente esportiva estiveram no local.



A celebração pelo novo espaço para a prática esportiva na cidade teve direito a oficinas de diversas modalidades. Entre elas, vôlei, com atletas do time feminino de vôlei Sesc RJ Flamengo; vôlei de praia, com atletas do time Sesc Botafogo Praia; basquete 3x3, com Leandro Discreto; e futmesa e foot table, com Leo Lindoso. Oficinas de judô, taekwondo, karatê, esporte master, circuito funcional, spinning, ritmos, ginástica e pilates completaram a programação.



Ao celebrar a inauguração do espaço, o presidente do Sistema Fecomércio e Sesc RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior, destacou a importância do esporte nos diferentes aspectos do desenvolvimento humano:



" Com esse espaço em Nova Iguaçu queremos contribuir com a transformação da vida de milhares de jovens, que podem se inspirar na trajetória de vida e profissional do Bernardinho, do Giovane Gávio e da Patrícia Amorim, que estão sempre conosco nesse trabalho de oferecer qualidade de vida através do esporte", disse.



Além dos desportistas, estiveram presentes na cerimônia autoridades e lideranças empresariais do estado e da Baixada Fluminense, como a secretária Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosângela Gomes; os presidentes dos sindicatos varejistas de Nova Iguaçu e São João de Meriti, Antonio Alpino e Sérgio Claro, respectivamente; e o secretário municipal de Esporte e Lazer de Nova Iguaçu, Fernandinho Moquetá.