Rita Lee e Cassia Eller são homenageadas em espetáculo em Nova Iguaçu

Em comemoração ao Dia Mundial do Rock, celebrado no próximo sábado (13/7), Nova Iguaçu será palco de uma homenagem a duas das principais cantoras do país: Rita Lee e Cássia Eller. O show “Luz Del Fuego” conta com covers de sucesso de músicas das duas divas que estão no imaginário popular.



O espetáculo será realizado somente no sábado, dia 15/7, às 15h, a praça de eventos do TopShopping, no Centro de Nova Iguaçu, com entrada gratuita.



No repertório, músicas como Ovelha Negra, Lança Perfume, Baila Comigo, Agora Só Falta Você, Malandragem, O Segundo Sol, e o dueto que ambas gravaram, “Luz del Fuego”, entre outros sucessos que marcaram gerações. Tudo nas vozes das artistas Miriam Rupeti e Tacy.



SERVIÇO:

Dia Mundial do Rock: Tributo em homenagem a duas divas do rock nacional - Rita Lee e Cássia Eller, na voz de Miriam Rupeti e Tacy. Sábado, dia 15 de julho, às 15h, na Praça de Eventos do TopShopping (Av. Gov. Roberto Silveira, 540 – 1º piso. Nova Iguaçu). Entrada franca.