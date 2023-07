Obras do Instituto do Câncer em Nova Iguaçu começam ainda neste ano

Anunciada pelo governador Claudio Castro e pelo secretário de Estado de Saúde no último fim de semana, o Instituto Estadual do Câncer, que será construído em Nova Iguaçu, já começa a tomar forma. O governo do estado confirmou que a unidade, exclusiva para diagnóstico e tratamento da doença, será construída ao lado do recém-inaugurado Rio Imagem Baixada.



“As obras do Instituto da Baixada iniciam ainda este ano. Os pacientes com câncer que tiverem confirmação de diagnóstico no Rio Imagem Baixada serão encaminhados para o tratamento na nova unidade oncológica. Nosso objetivo é que as pessoas não precisem mais circular pelo estado, de um lado pro outro, para tratar um câncer”, disse Dr. Luizinho.



De acordo com o projeto, o hospital terá 86 leitos - sendo 20 Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) -, 20 consultórios médicos, 26 cadeiras para quimioterapia, um aparelho de radioterapia e outro de imagem para realização de PET Scan.



O Instituto Estadual do Câncer da Baixada Fluminense faz parte da política de enfrentamento à doença estabelecida pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ).



A SES-RJ está realizando uma série de ações de assistência e tratamento a pacientes oncológicos, dentre os quais a descentralização do atendimento na capital, com repasses para as cidades investirem em hospitais especializados e em projetos de polos regionais.