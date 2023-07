Festa do Aipim de Tinguá começa nesta sexta-feira, em Nova Iguaçu

Começa nesta sexta-feira e vai até o próximo domingo a 14ª edição da tradicional festa do aipim do Tinguá, em Nova Iguaçu. O evento deste ano terá a inauguração de um novo espaço cultural, exposição de carros antigos, passeio ciclístico, concurso gastronômico e 30 stands com diferentes pratos tendo o aipim como ingrediente principal gastronômico.



O espaço da atração foi implementado em uma antiga estação ferroviária da Estrada de Ferro Rio D’Ouro e vai receber, durante a festa, uma exposição sobre os primeiros objetos arqueológicos encontrados durante os trabalhos de escavação realizados no Parque Histórico e Arqueológico de Iguassú Velha. O imóvel centenário é a primeira das três antigas estações de Rio D’Ouro a ser restaurado e transformado em um centro cultural. Em breve, as estações de Vila de Cava e de Rio D’Ouro terão o mesmo destino.



A Festa contará com um palco que irá receber artistas da região, que levarão ao público diversos gêneros musicais como samba, pagode, sertanejo, forró, reggae, rock e MPB. A expectativa é que cerca de 30 mil pessoas passem pela local nos três dias de evento.



Na sexta-feira, a diversão começa às 17hrs, com a inauguração da Estação da Cultura de Tinguá e vai até à meia-noite, ao som de Edu Dias (voz e violão), Paulo Vitor e Banda (sertanejo) e Alex Kid e Banda (pop rock).



No sábado (15), o público poderá fazer uma viagem ao passado graças a uma exposição de carros antigos com cerca de 25 veículos, fabricados entre as décadas de 1960 e 1990. Entre eles, destaque para um Puma conversível, o Chevrolet C10, o Ford F100 e o Volkswagen 1600, popularmente conhecido como Zé do Caixão.



No mesmo dia, as atrações musicais são Márcio Fininho (voz e violão), Léo Bruno (voz e violão), Leila Dias (sertanejo), Banda Kaubel (pop rock e reggae), Celinho Sertanejo e os Meninos de Tinguá, Bico Doce de Mangueira (samba) e Grupo Expressão (pagode).



Para encerrar com chave de ouro, no domingo (16), um ciclístico vai partir da praça de Vila de Cava, ás 8hrs, com destino à praça de Tinguá. E tanto ciclistas como todo público poderão curtir os shows Catiane e Lessa (voz e violão), Samba da Siriguela (samba), Banda Semcult - formada por servidores da Secretaria Municipal de Cultura – (MPB), Quadrilha Pá Fincada, TRIO Baião Lunar (forró) e SDM (pagode).