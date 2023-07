DJ de Nova Iguaçu lança nova versão de sucesso, misturando funk e forró

Cria de Nova Iguaçu, o DJ Dyamante está lançando uma uma nova versão da faixa “Vai Novinha” em feat com o ritmo de forrozeiro de Mano Walter. Os dois também gravaram no último dia 6, em São Paulo, um videoclipe especial para a canção, que contou com as presenças da cantora e ex-BBB Gabi Martins e da modelo Isabelle Moreira.



Nascido e criado na Baixada Fluminense, Dyamante foi DJ e produtor do falecido Mr. Catra. Por isso mesmo, sempre exalta o funk em suas letras e batidas ritmadas, com o intuito de influenciar positivamente as novas gerações e resgatar a essência do funk.



“A regravação da música foi uma experiência nova e diferente porque conseguimos misturar dois ritmos: um pouco do piseiro com o funk. Tenho certeza de que já deu certo e que vai agregar com a versão original, com chances de ter uma explosão ainda maior”, disse Dyamante.



Apresentada em junho, a música vem fazendo sucesso, sua versão original alcançou o 8º lugar do Viral Brasil, a 23ª posição no viral Mundo, 1º lugar no funk hits e no Trends da Internet, no Spotify.