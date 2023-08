Prefeitura faz fiscalização de poluição sonora no Centro de Nova Iguaçu

Nova Iguaçu - A Secretaria de Meio Ambiente de Nova Iguaçu, com os setores da Guarda Ambiental e da Fiscalização Ambiental, com apoio da Secretaria de Segurança Pública, realizou uma fiscalização em lojas do Calçadão do Centro do município para combater a poluição sonora no local.



Com o auxílio de um decibelímetro (equipamento utilizado para realizar a medição dos níveis de pressão sonora), as equipes verificaram os decibéis de diversas lojas. Quem estava com o volume acima do permitido pela legislação, de 60 decibéis, foi notificado.



“O trabalho é de conscientização, mostrando ao lojista que utiliza a caixa de som como propaganda de seus produtos que o limite permitido pela norma é de 60 decibéis. Não pode ultrapassar. Num segundo momento, vamos autuar aqueles que não se adequarem. Essa ação de “choque de ordem” vai continuar para ordenar todo esse calçadão”, disse o secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Nova Iguaçu, Edgar Martins.



