Maternidade de Nova Iguaçu possui certificação de incentivador das políticas de aleitamento

Nova Iguaçu - A Maternidade Mariana Bulhões, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, tem, desde 2017, o selo “Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IAHC)”, programa do Ministério da Saúde que promove a importância do aleitamento materno dentro dos hospitais do Brasil. Neste mês, a unidade vem estimulando políticas públicas com campanhas em alusão ao Agosto Dourado.



A unidade também conta com um comitê formado por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos, psicólogos e assistentes sociais que prestam assistência sobre o tema para as pacientes.



Especialistas dizem que o leite materno diminui a chance de doenças como obesidade, hipertensão e diabetes, além de reduzir o risco de infecções e alergias. A recomendação é que os bebês sejam amamentados exclusivamente até os seis meses e/ou até dos 2 anos de idade, como complemento da alimentação.



“Acompanhamos as mães nas enfermarias para certificar que elas estão bem para amamentar. Enfatizamos a questão de oferecer o leite materno à criança e explicamos que o leite possui todos os nutrientes necessários que as crianças precisam desde que nascem até os seis meses de idade exclusivamente”, disse a enfermeira Sônia Abranches, representante do Comitê de Aleitamento Materno.



Moradora de Nova Iguaçu, Alerrandra de Oliveira Marques, de 20 anos, deu à luz ao pequeno Enzo Gabriel no dia 6 de agosto. Ela participou da ação e disse que aprendeu bastante sobre a maternidade e a amamentação, pois é mãe de primeira viagem.



“No início, eu tinha muitas dúvidas sobre o aleitamento materno, justamente pelo fato de ser mãe de primeira viagem. Aprendi algumas orientações, cuidados e como será bom para que meu filho tenha uma amamentação saudável e correta. Com certeza vou praticar tudo que vi aqui”, disse.