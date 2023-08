Campanha de Multivacinação começa nesta quarta-feira em Nova Iguaçu

Começa nesta quarta-feira a Campanha Nacional de Multivacinação no estado do Rio de Janeiro. Na cidade de Nova Iguaçu mais de 58 postos de saúde estarão disponíveis para vacinação e atualização da caderneta de crianças e adolescentes. As unidades vão funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h. A campanha se encerra no dia 15 de setembro, porém, está previsto para o primeiro sábado do mês (2) o Dia D da mobilização.



A iniciativa faz parte do Movimento Nacional pela Vacinação que tem como objetivo reforçar a importância de manter a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes em dia, além de ampliar a cobertura vacinal do público-alvo, garantindo proteção contra diversas doenças.



De acordo com o secretário municipal de Saúde de Nova Iguaçu, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti, os imunizantes disponíveis serão os mesmos oferecidos diariamente pelas unidades de saúde de Nova Iguaçu, conforme a faixa etária, seguindo orientações do Programa Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde.



“Essa é uma oportunidade para garantir mais proteção às nossas crianças e adolescentes através da aplicação dos imunizantes e atualização da caderneta de vacinação. A vacina protege e salva vidas”, disse



A lista com as vacinas que serão aplicadas, o público-alvo e os endereços das salas de vacinação em Nova Iguaçu pode ser acessada no site da Prefeitura.