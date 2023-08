Câmara de Nova Iguaçu celebrou aniversário de 190 anos de fundação

Nova Iguaçu - A Câmara Municipal de Nova Iguaçu celebrou ontem o aniversário de 190 anos de fundação da casa legislativa. Representantes de diversas entidades e autoridades estiveram presentes na Sessão Solene de homenagem. O atual presidente, vereador Dudu Reina divulgou mensagem pela data



“O nascimento da Câmara Municipal se confunde com o surgimento da cidade de Nova Iguaçu. A Câmara foi o primeiro poder constituído a se instalar e deu o pontapé inicial para o seu crescimento. E lá se vão 190 anos desde o início de toda esta trajetória, comemorados no último dia 29 de julho. Com quase 1 milhão de habitantes, Nova Iguaçu é considerada a cidade-mãe da Baixada Fluminense, terra de gente grande, trabalhadora, que empresta seu talento para fazer daqui um lugar cada vez melhor de viver. Hoje, dia 22 de agosto, foi dia de celebrar o Poder Legislativo iguaçuano”.



Em seguida, o parlamentar ressaltou o orgulho por ser o presidente da casa durante a data festiva.



“Com muita honra sou o presidente da Câmara Municipal. Esta Casa de leis tem agido para dar dignidade e legislar para o bem da população de Nova Iguaçu. A união com o Poder Executivo tem permitido, cada um fazendo a sua parte, que o resultado seja positivo e a palavra avanço é a nossa bússola. Agradeço a cada um dos meus amigos vereadores, aos secretariados municipais”, afirmou



A palestra em homenagem ao aniversário foi realizada pelo professor José Luiz Teixeira, do Instituto Geográfico de Nova Iguaçu. Foi anunciado também que o Centro de Cultura da Câmara de Nova Iguaçu, sob a coordenação de Almeida dos Santos, irá desenvolver trabalhos e exposições que falem sobre a história da instituição.