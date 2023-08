Segurança Presente prende homem por roubo no Centro de Nova Iguaçu

Agentes da Operação Segurança Presente prenderam um homem em flagrante por roubo no Centro de Nova Iguaçu, na tarde desta terça-feira.



Os agentes estavam em patrulhamento de rotina pela Rua Comendador Soares, quando foram informados por transeuntes que um homem teria acabado de roubar uma mulher em um sacolão.



A guarnição seguiu para o local apontado pelas testemunhas e conseguiu abordar o suspeito, identificado como Adriel dos Reis. Com ele, foi apreendido um aparelho celular, que havia sido roubado. Outra testemunha ainda apontou que o homem teria tentado roubar o caixa da loja.



O suposto autor e as vítimas foram conduzidos para a 52ºDP, onde o caso foi registrado e o suspeito permaneceu preso.