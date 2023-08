Jovem que morreu salvando amiga será sepultado nesta quarta-feira em São Gonçalo

Será sepultado na tarde desta quarta-feira o corpo do adolescente B.S.F.S, de 16 anos, que morreu ao proteger uma amiga durante um tiroteio na localidade Apolo III, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. A cerimônia está marcada para as 14h, no cemitério de São Miguel, também em São Gonçalo.



Moradores do bairro onde vítima morava se organizaram e conseguiram um ônibus para levar familiares, amigos e vizinhos da vítima. O crime causou comoção entre toda a comunidade da região do Apolo III e adjacências.



O caso ocorreu na última segunda-feira. B. e uma amiga, de 14 anos, voltavam da escola, quando ao passarem pela Rua Elizeu Mendes Rodrigues, foram surpreendidos por uma troca de tiros entre homens que estariam em dois carros. Por ser uma rua com alguns comércios, havia pessoas no momento e todas se jogaram ao chão, inclusive os dois jovens. Foi quando B. foi proteger a amiga com o próprio corpo e foi atingido, morrendo na hora.



O pai da jovem protegida relatou que a menina está traumatizada em casa pela perda do amigo de forma violenta. Ele a esposa tem dado apoio à família do adolescente a quem ele classifica como um herói.



“Ele foi um herói. Eu e minha esposa estamos com os pais deles, conversando, ajudando. Nós somos vizinhos também, sempre estava por aqui, é difícil acreditar nisso tudo”, disse o homem, que irá conversar com a filha sobre o retorno dela ao colégio onde ambos estudavam. “Ela tem que continuar a vida que Deus permitiu seguir”, completou.



Em nota, a Polícia Militar informou que não havia ação policial na região do Apolo III no momento do ocorrido, na última segunda-feira, e que equipes do 7° BPM estiveram no local apurando os fatos. Já a Polícia Civil está em diligências por meio da Delegacia de Homicídios investigando o caso.