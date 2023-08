Nova Iguaçu pode ganhar hospital especializado em atendimento oftalmológico

Além do já anunciado Instituto do Câncer, o governo estadual está analisando a construção de um hospital especializado em oftalmologia, no município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O entendimento é de que há necessidade de criar uma estrutura para atendimento e tratamento oftalmológico na Baixada Fluminense, que só possui uma unidade com tal especialidade na região.



“Tem muita demanda de atendimento, e a prefeitura de Duque de Caxias acaba sobrecarregada. A implantação de um Hospital do Olho em Nova Iguaçu vai beneficiar a população de toda a Baixada Fluminense. O governador Cláudio Castro e o secretário Dr. Luizinho estão muito empenhados em melhorar cada vez mais a rede pública de saúde na região”, disse o deputado estadual Carlinhos BNH, autor do pedido.



No mês de julho, foi inaugurado o Rio Imagem Baixada, o maior complexo público de exames da América Latina. Na cerimônia, também foi anunciada a construção do Instituto Estadual do Câncer, que ficará ao lado do centro de diagnóstico, em Nova Iguaçu.



A nova unidade irá oferecer tratamentos avançados e multidisciplinares, além de fazer pesquisas e capacitação de profissionais. O secretário Dr. Luizinho informou que a construção começará ainda este ano, com inauguração prevista para 2025.