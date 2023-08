Cãozinho é adotado em feira da Prefeitura após ser atropelado e perder uma pata

Nova Iguaçu - A vida do Aquiles, um cão de raça indefinida, que vivia pelas ruas da cidade, teve um desfecho digno daqueles filmes capazes de emocionar os amantes de animais de estimação. Atropelado por uma moto, ele foi resgatado pela equipe da Assessoria Especial de Proteção Animal, órgão da Prefeitura de Nova Iguaçu, e ganhou um lar onde recebe, além de boa alimentação, o amor e carinho necessários para superar a deficiência causada pelo acidente. Aquiles teve a felicidade que tantos outros cães e gatos, disponíveis para adoção nas feiras organizadas pelo município, merecem ter.



Após ser atropelado, Aquiles precisou ter uma das patas amputada. Ainda sem um lar definitivo, ele recebeu os cuidados da funcionária pública Patrícia da Luz, fundadora do projeto Recanto da Luz Pet Palace e uma das protetoras parceiras da prefeitura nas feiras de adoção. Foi na segunda edição da feira, realizada em junho, no Top Shopping, que Aquiles teve o tão esperado encontro com Sheila Patrícia da Silva.



Moradora de Santa Eugênia, a aposentada de 54 anos não resistiu às manhas de Aquiles ao vê-lo na feira. “Quando cheguei perto, ele já deitou e levantou a barriguinha pedindo carinho. Fiquei encantada”, relata Sheila, revelando que, enquanto esteve no shopping, foi e voltou diversas vezes à feira até decidir adotar o cão. “Ninguém queria adotá-lo porque ele tem só três patas. Isso mexeu comigo, pois eu fiz tratamento para lúpus neurológico, passei um tempo sem andar e hoje preciso de muletas”.



Assessora especial de Proteção Animal de Nova Iguaçu, Naira Pereira explica que o trabalho da prefeitura não se encerra quando um cão ou gato é adotado nas feiras. No ato da adoção, os novos tutores são cadastrados e monitorados nos meses seguintes. O objetivo é se certificar que o animal está sendo bem cuidado e levando uma vida saudável. Nesta semana, Naira visitou o novo lar de Aquiles.



“Nosso papel é a busca pela adoção responsável. A gente acompanha, telefona, pede fotos, interage de todas as formas para ter a certeza de que o animal está em boas mãos. Foi uma grande alegria constatar que o Aquiles está forte, saudável e feliz. Essa é a maior recompensa que podemos ter. Desejamos que todos os animais, assim como ele, que estiverem em situação de abandono possam encontrar uma família para os acolher com todo amor e carinho”, comemorou Naira.