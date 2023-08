Campanha de Multivacinação segue a todo vapor em Nova Iguaçu

Nova Iguaçu - O município de Nova Iguaçu segue com a Campanha de Multivacinação com o objetivo de aumentar a cobertura vacinal do público-alvo com faixa etária de 0 a 14 anos, que somam mais de 190 mil pessoas na cidade. Ao todo, 58 postos de saúde estão disponíveis para a população, e as vacinas de rotina são aplicadas conforme orientações do Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde.



Moradora de Austin, Shyrlei Aquino, de 38 anos, levou suas duas filhas, Amanda, de 9 anos, e Ayla, de 6, para se imunizarem no Centro de Saúde Vasco Barcelos, no Centro. Amanda tomou vacina contra HPV e gripe, enquanto Ayla também se imunizou contra gripe e Covid-19.



“Não perdi tempo, trouxe minhas duas meninas para atualizarem as cadernetas de vacinação. Muitos pais às vezes nem sabem que seus filhos podem ficar doentes, então é bom prevenir”, disse.



“É importante que os pais ou responsáveis levem as crianças e adolescentes para vacinar. Isso nos ajuda a ampliar a cobertura vacinal e proteger nossa população. Temos pontos de imunização funcionando em todo o município de segunda a sexta nos postos de saúde e de segunda a domingo no Vasco Barcelos”, afirmouo secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Cavalcanti.



O casal Damiana dos Santos, de 34 anos, e Júlio César Silva, de 27, que moram no bairro Santa Eugênia, aproveitaram a oportunidade para imunizarem a Ana Júlia, de 10 meses, para ser vacinada contra a Covid-19.



“Vi um caso recente de uma mãe que perdeu a guarda de seus filhos porque eles estavam com as vacinas atrasadas. O Conselho Tutelar acabou levando a criança. Mas não é só por isso. As vacinas previnem doenças, infecções e outras coisas. É muito importante vacinar nossas crianças”, disse.



A campanha multivacinação vai até o dia 15 de setembro, com um dia D da mobilização prevista para o primeiro sábado do mês, dia 2. A lista com os documentos necessários, postos de vacinação e vacinas disponíveis, está disponível em: http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/multivacinacao/