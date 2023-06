Dia dos Namorados mais inclusivo

Embora a data tenha sido implementada pelo comércio, o Dia dos Namorados reflete as mudanças sociais que estão ocorrendo na sociedade contemporânea. Novas formas de relacionamento têm se mostrado cada vez mais intensas, além das entre pessoas do mesmo sexo, que já deixou de ser novidade.

Casamento a distância

Entre as variações em evidência estão o namoro ou casamento a distância possibilitados pela tecnologia da comunicação e acentuados pela fase de isolamento provocada pela pandemia da Covid-19. Não a toa proliferam sites e aplicativos especializados em união independente da distância, sexo ou número de integrantes no relacionamento.

O namoro ou casamento a dois nunca foi tão subvertido como agora, tanto que há pessoas que garantem a felicidade em se manterem sozinhas ou as que experimentam relacionamentos com mais de uma pessoa, incluindo no vocabulário amoroso as palavras trisal e poliamor.



Eu me amo

Na linha individual segue a campanha “Você vem Primeiro”, que incentiva os usuários a descobrirem mais sobre o autorelacionamento e como ele influencia sua relação consigo mesmo.



“A autodescoberta desempenha um papel importante... Não há sensação melhor do que a confiança construída ao conhecer seu corpo em um nível mais profundo.”, reforçou Shan Boodram - especialista em sexo e relacionamentos do site Bumble promotor da campanha



Essa iniciativa é justificada pelo aplicativo como uma forma de ressignificar a data e dar destaque à importância do autoconhecimento e sua influência nos relacionamentos não tradicionais, além de quebrar os estereótipos.



“Muitas vezes somos inundados com a ideia de como deve ser um Dia dos Namorados tradicional. Mas, independentemente de onde você esteja em sua jornada amorosa, é importante iluminar o relacionamento inclusive aquele que você tem consigo mesmo”, justifica Selby Drummond, diretora do aplicativo.



Já a pesquisa do site entre os brasileiros revela que 45% dos mais jovens da gerações Z (até 23 anos) e Millenials (24 a 28 anos) preferem celebrar a si mesmos e investir no amor próprio neste Dia dos Namorados. A sondagem mostra que convivem com um significativo grupo mais conservador: 43% sentem-se pressionados a sair nessa ocasião e 53% a terem um parceiro fixo para passar o Dia dos Namorados.



Já o recorte global da sondagem constata que das faixas etárias pesquisadas, os integrantes da Geração Z são os menos propensos a revelarem que não estão fazendo sexo e que estão contentes com essa condição.



Em cheque a presença a dois

Outro aplicativo, o Ysos corrobora apontando que 41% de usuários não associam o Dia dos Namorados e o romantismo a um evento a dois, acreditando numa forma mais inclusiva de amor. Este segmento revela que entre eles, os principais aspectos a serem levados em conta em um relacionamento com mais integrantes são: compromisso, transparência e consentimento. Em contraponto, os critérios para descartar pretendentes são: pessoas mal educadas; perfis sem fotos de rosto; usuários de drogas ilícitas e que não querem usar preservativo.



“Acreditamos que o casal tem que estar totalmente sintonizado e respeitando as preferências, limites e desejos” – revela um casal ouvido pelo app com a identidade mantida em sigilo.



A enquete promovida revela ainda que 82% dos entrevistados escolhem seus parceiros por afinidades baseadas em conversas, enquanto 18% acham as fotos publicadas no app mais importantes que as outras informações.



Flores não morrem

Independente do tipo de relacionamento, elas se mantêm como as campeãs no simbolismo do amor. Não à toa, este segmento econômico está buscando abraçar casais alternativos e mais velhos para sua campanha voltada para o Dia dos Namorados, além da implantação em seu calendário do Dia dos Amantes em 22 de Setembro.

Essa tendencia nesse ramo pode ser observada na campanha preparada pelo Instituto Brasileiro de Floricultura, que reúne vários produtores intitulada “O amor está em cada gesto, felicidade em cada abraço”, com fotos de casais, destacando as diversidades, de maneira geral. Mais da metade das imagens para as peças publicitárias criadas para esta ocasião é formada por casais do mesmo sexo, aproveitando-se ainda da efeméride de encontrar-se dentro do mês do Orgulho LGBTQIA+.



“Mesmo com o frio tendo atrasado algumas produções, nossa expectativa é a de que o aumento das vendas fique próximo de 9% em relação ao ano passado” explica William José de Wit, presidente da Ibraflor.