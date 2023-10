Colunista Luiz André Ferreira

A mais antiga instituição de ensino superior do Brasil oferece aos visitantes a oportunidades de vivenciar a inovação tecnológica e a realidade virtual, mantendo um compromisso firme com a preservação do meio ambiente e a conscientização sobre questões climáticas.

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), classificada como a instituição federal mais bem avaliada no ranking de desempenho da transparência em recursos públicos de 2022, marca presença na Rio Innovation Week com um estande exclusivo, coordenado pelo seu setor de Extensão.



Com o intuito de encorajar o público a contribuir com o plantio de árvores, a UFRJ distribuiu mais de 100 conjuntos de sementes de ipês amarelos, roxos e brancos, todas elas espécies nativas do Brasil. As sementes foram gentilmente fornecidas pelo Horto da Cidade Universitária e pela Prefeitura da UFRJ.



Essa distribuição de sementes é realizada de maneira gratuita no estande próprio da UFRJ. Notavelmente, as embalagens utilizadas para as sementes são confeccionadas a partir de papel reciclado e, assim como as mudas, estão equipadas com um QR Code que oferece informações detalhadas sobre cada tipo de árvore. Um exemplo é o ipê branco, uma espécie nativa do cerrado brasileiro, conhecida por seu rápido crescimento e por florescer várias vezes ao ano, especialmente entre os meses de agosto e novembro.