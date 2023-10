Jornada da Sobrevivência que muda de cor

Colunista Luiz André Ferreira

O lagarto Papa-vento-verde (Polychrus marmoratus) tinha sido encontrado por servidores gonçalenses. O bicho, que muda de cor quando ameaçado, costuma frequentar árvores altas da Mata Atlântica e da Floresta Amazônica. Essa espécie rara no Rio de Janeiro foi resgatada em março. O Papa-vento surpreende com filhotes na Área de Proteção Ambiental de Maria Paula, em São Gonçalo.



Quando aumentamos o percentual de áreas protegidas por legislação específica de 4% para 19%, e criamos a Área de Soltura de Animais Silvestres (ASAS), tínhamos o objetivo de ampliar e proteger a casa dos nossos animais. Agora temos a certeza que todo sacrifício valeu a pena", comemora o biólogo e subsecretário de Meio Ambiente de São Gonçalo, Glaucio Brandão.



Os dois primeiros do total de cinco ovos eclodiram trazendo ao mundo novos animais da espécie. Os servidores comemoraram de forma eufórica o nascimento, cujo ciclo foi observado de forma inédita pelos veterinários Bernardo de Paula, Gisela Farias, Pedro Alfazema e toda a equipe de estagiários da universidade Estácio de Sá, que monitoraram a mãe e os ovos há quase 7 meses.



“Tivemos a oportunidade única de monitorar essa espécie e seus raros filhotes que agora nasceram depois de 5 meses da postura dos ovos”, afirmou o veterinário Pedro Alfazema da Universidade Estácio de Sá.

Mudança de cor

O Papa-vento-verde (Polychrus marmoratus) é encontrado em áreas florestadas, em meio a ramos de árvores, podendo forragear no chão para buscar alimento. Sua coloração críptica dificulta o seu encontro. Sua dieta é composta de insetos e aranhas, com eventual relato de material vegetal como folhas, frutos e sementes. Atinge comprimento máximo do corpo de 126 mm nos machos e 144 mm nas fêmeas.



Essa espécie de lagarto tem ampla distribuição na porção norte da América do Sul, presente no Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Suriname, Guiana Francesa e Trinidad e Tobago. No Brasil, é encontrado na Floresta Amazônica, nos estados da região norte, e nos estados do Maranhão, Mato Grosso e Rondônia e de também na Mata Atlântica e brejos de altitude na região sudeste e nos estados da Bahia, Sergipe, Pernambuco, Paraíba e Ceará.