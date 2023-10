Hidrogênio Verde navega pelo azul do mar

Colunista Luiz André Ferreira

Chega em novembro as águas brasileiras o primeiro barco movido a hidrogênio do mundo. Será a 83ª escala do Energy Observer. Vai fundear no próximo dia 16 em Fortaleza, onde deverá permanecer por oito dias. Além de ser um laboratório flutuante, funciona como uma espécie de difusora da proposta de transição energética focada no hidrogênio verde, apontado como o combustível do futuro.

Esta também será a primeira visita do navio à América Latina. Não foi à toa que o Brasil foi escolhido como porto para a embarcação. Além de ser o maior consumidor de energia da região, é o 3º maior produtor global no modelo renovável. O Energy Observer tem trabalhado junto com a Air Liquide, líder mundial em produção de gases desde 2017.

Como primeiro barco autônomo em energia e embaixador francês para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, explora soluções concretas e desenvolve tecnologias para acelerar as transições ecológicas. O hidrogênio renovável é a pedra angular da cadeia energética do barco e é produzido a bordo, por meio da eletrólise da água do mar, permitindo que fosse armazenado o excesso de energia proveniente de fontes renováveis desde o início da odisseia. Isso também contribuiu para que o barco pudesse navegar de forma totalmente autônoma durante 6 anos.

Aumentar a conscientização sobre o tema é fundamental para construir uma economia do hidrogênio. Representantes do setor industrial, empresas do ramo e acadêmicos, bem como escolas e universidades, terão a oportunidade de visitar o barco e trocar ideias sobre o tema da descarbonização.