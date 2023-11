Atrizes que fizeram Juma provam que são Amigas da Onça

O animal, símbolo da biodiversidade brasileira, estreia documentário, ocupa aeroporto e recebe uma série de homenagens não só em 29 de novembro, mas pelo restante do mês e início do próximo. Atrizes que interpretaram a Juma Marruá, na primeira e na segunda versões da novela Pantanal participam de atividades para marcar o Dia da Onça Pintada.

Cristiana Oliveira, intérprete da mulher que vira onça na primeira versão exibida em 1990 pela Rede Manchete, é a madrinha e embaixadora do projeto “Amigo da Onça”.

“A onça-pintada faz parte da minha vida há mais de 30 anos. Estar aqui para um evento tão importante sinaliza que temos pessoas preocupadas com a conservação deste animal e que podemos mudar o cenário atual. A união entre uma empresa e projetos independentes é muito necessária” - expressou a artista durante cerimônia no aeroporto de Foz do Iguaçu.

Já no Refúgio Biológico de Itaipu, a comemoração é em dose tripla, pois coincide com os aniversários de Jataí e Arapuá, representantes da espécie nascidas na Reserva Bela Vista em 2022.

Amigo da Onça

O terminal aeroportuário de Foz do Iguaçu recebe o título inédito de “Amigo da Onça” através da parceria com o ICMBio, o Instituto para a Conservação dos Carnívoros Neotropicais (Pró-Carnívoros) e o Parque Nacional do Iguaçu. O objetivo é promover a conscientização sobre a conservação e destacar as ações empreendidas pelo projeto.

“O Aeroporto está inserido em uma cidade conhecida mundialmente pelas belezas naturais. A partir de agora, todos os nossos passageiros saberão que chegaram à Terra das Cataratas e das Onças. É com muito orgulho que estamos na única área de mata atlântica onde a população de onças conhecidamente está crescendo. Apoiar esse projeto está no cerne da CCR, que tem como princípio Cuidar da natureza e servir à sociedade”, afirma Wander Melo Jr, gerente do terminal.

Demonstrando seu comprometimento com a causa, a concessionária adesivou um ônibus de embarque e desembarque com ilustrações do animal. Um grande painel informativo também foi instalado no saguão, e banners posicionados estrategicamente em todo o perímetro aeroportuário. A previsão é de que, no final de 2024, o espaço ainda conte com uma parede grafitada com o tema, reforçando o compromisso contínuo com a preservação da fauna e a promoção da conscientização ambiental.

“Projetos de preservação ambiental sempre precisam de apoio. Fico emocionada ao ver a realização de uma meta tão necessária para nós. Além dessa publicidade, vamos aperfeiçoar os estudos já realizados na região e ganhar novos parceiros. A CCR tornou-se uma grande aliada e estamos na mesma sintonia de preservação e cuidados” - revela Yara Barros, coordenadora do projeto Onças do Iguaçu.



Nas telinhas e telonas

O documentário “Diário de Uma Onça” narra a jornada verídica da saga de três gerações de onças-pintadas que conseguiram sobreviver no Pantanal, graças ao trabalho da ONG Onçafari, primeira da história a reintroduzir com sucesso a espécie em seu habitat natural. O filme relata uma relação de coexistência entre a espécie e o ser humano.

O enredo gira em torno de Leventina, jovem felina que precisará se proteger de predadores e ameaças humanas com o avanço das mudanças climáticas. O documentário tem narração em primeira pessoa, realizada pela atriz Alanis Guillen, intérprete de Juma no remake da novela Pantanal.

Após as telonas, estreia em seis de dezembro no Globoplay. Foram mais de 200 horas de material bruto registrado ao longo de três anos. O filme é dirigido por Joe Stevens, Mario Haberfeld e Fábio Nascimento.

“É uma grande alegria reafirmar o nosso compromisso com a preservação por meio de mais uma parceria com o Onçafari e apoiar a realização do documentário Diário de Uma Onça. Por meio do nosso Programa Conexão Jaguar, temos a missão de promover a conscientização sobre esta causa tão urgente no combate às mudanças climáticas e de inspirar ações concretas para a proteção do nosso planeta”, conta Ana Carolina David, gerente de comunicação, sustentabilidade e relações institucionais da transmissora de energia ISA CTEEP, uma das patrocinadoras do filme.

O animal, símbolo da biodiversidade brasileira, estreia documentário, ocupa aeroporto e recebe uma série de homenagens não só em 29 de novembro, mas pelo restante do mês e início do próximo.