Papai Noel passa a sacolinha

A maior ONG desse segmento do país resistiu abalos políticos, econômicos e administrativos e mantém vivo entre seus projetos, o "Natal sem Fome". Bacalhau, árvore decorada, o anúncio de uma loja de varejo que inicia a contagem regressiva com o refrão “Já é Natal..." e as Caravanas Iluminadas. Nas últimas três décadas se uniu a tradição dessa época do ano a campanha promovida pela Ação da Cidadania. Sua relevância social varia de acordo com os índices de pobreza do país. O retorno ao Mapa da Fome nos últimos anos exigiu uma atuação ainda mais intensa para suprir a falta de alimentos. Entre os principais desafios vencidos por essa organização social foi a sobrevivência após a morte de seu fundador, o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, em 1997.



Agora, ao completar 30 anos, a maior coletora de alimentos da América Latina passa por uma fase de redescoberta. Um dos fatores é a volta do irmão de Henfil. O lançamento da série biográfica “Betinho: No Fio da Navalha”, que acaba de estrear no catálogo da Globoplay, impulsiona o projeto social. Devido ao impacto da história e à visibilidade em torno do novo produto da plataforma de streaming brasileira, as doações dobraram desde a liberação dos dois primeiros episódios após o primeiro de dezembro.



Outro impulso significativo na revitalização da campanha vem de apoios diretos de empresas solidárias, intermediando doações entre seus públicos. Essas patrocinadoras se comprometeram em dobrar o valor arrecadado entre seus consumidores.



A afinidade da fabricante de refrigerantes com o período natalino começou bem antes. Segundo a lenda, o tradicional vermelho do Papai Noel foi imortalizado pelas propagandas da empresa, que decidiu vestir o "Bom Velhinho" com a cor de sua marca em seus comerciais de fim de ano.

O programa de distribuição de cestas natalinas se une à Caravana dos Caminhões iluminados, que incorpora a solidariedade à magia dos tradicionais desfiles.

O passeio das carretas decoradas foi criado para ilustrar um dos comerciais televisivos nos anos 90. A receptividade foi tanta que se expandiu das telinhas para as rua. E hoje faz parte do calendário natalino não apenas das 23 capitais estaduais e do Distrito Federal, mas abrangendo até algumas cidades do interior.

Além de decorarem as carretas distribuidoras de bebidas, nos últimos anos foram incorporados na comitiva: um trio elétrico, um caminhão de carga cenografado e uma van que traz o anfitrião abençoando o público.

Renovada por mais um ano, a ação de Match Funding funciona em conjunto com os consumidores, visando impulsionar a cultura de doação no país. Neste sentido, qualquer pessoa que contribuir para a campanha Natal Sem Fome, seja na plataforma do iFood ou no site da Ação da Cidadania, até 25 de dezembro, terá o valor de sua colaboração dobrado, com a diferença paga por essas duas empresas. A expectativa é que sejam doados o equivalente a 4 milhões de refeições somente este ano, impactando aproximadamente 80 mil famílias.



"A solidariedade deve existir durante todo o ano, mas sabemos o quanto as pessoas são tocadas por esse sentimento no Natal. Este é o momento de descobrir o Papai Noel que existe dentro delas”, explica Katielle Haffner, Head de Relações Corporativas e ESG da Coca-Cola Brasil.



A Caravana de Natal da Coca-Cola, agora em sua versão social, vai monetizar diretamente 40 Instituições parceiras da Ação da Cidadania que distribuem as cestas básicas para todo o território nacional. Nos últimos dois anos (2021 e 2022), essa parceria resultou na doação de mais de 13 milhões de refeições, alcançando 260 mil famílias.



"É possível fazer a diferença na vida de quem não tem nada. Em cada casa que o alimento chega, uma família ganha mais um motivo para sorrir e continuar. Gostaria que essa mensagem chegasse ao maior número de pessoas possível, para que nossas doações aumentem, porque o número de pessoas com fome aumentou”, destaca Rodrigo “Kiko” Afonso, diretor-executivo da Ação da Cidadania.

