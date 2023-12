Não adianta parecer... tem que ser

Colunista Luiz André Ferreira



Em um mundo cada vez mais influenciado pelas redes sociais, onde a aparência muitas vezes se sobressai à realidade, têm proliferado fenômenos como as Fake News, o ecomarketing e o greenwashing - que consiste em uma espécie de ‘maquiagem verde’ para fazer as ações parecerem mais responsáveis do que realmente são.

Há muito tempo as empresas vêm sendo cobradas por uma maior responsabilidade em relação às questões socioambientais. Isso ocorre bem antes da recente Agenda ESG, que combina aspectos sociais e ambientais com a governança.



Diante desse cenário, as certificações e condecorações por mérito ganham ainda mais importância. Esta semana, no Rio de Janeiro, ocorre a 4ª edição do Prêmio Visão Consciente. O prêmio abrange empresas do comércio de bens, serviços e turismo do estado do RJ que inovam e adotam práticas sustentáveis e ligadas a questões ambientais e de responsabilidade social em seus negócios.



As empresas concorrentes foram divididas por porte (P, M e G) e competiram nas categorias Meio Ambiente e Responsabilidade Social Empresarial. Os cases foram analisados por uma banca julgadora.



Os seis vencedores representarão o Rio de Janeiro na maior feira de varejo do mundo: a NRF – Retail’s Big Show, em Nova York, em janeiro de 2024. Na edição anterior, os ganhadores foram: Repense (pequeno porte), Condeports Internacional (médio porte) e Oficina Muda (grande porte) na categoria Meio Ambiente. No quesito Responsabilidade Social Empresarial, foram condecorados: Equal (pequeno porte), Bramil Supermercados (médio porte) e Reserva (grande porte).