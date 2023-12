Quem é rainha nunca perde a majestade

Colunista Luiz André Ferreira

O Fundo das Nações Unidas para a Infância tem contado com esses influenciadores em todo o mundo desde 1954, bem antes dessa expressão existir. São artistas, atletas e outras personalidades que utilizam seu talento e reconhecimento para promover e defender os direitos de crianças e adolescentes.

A ex-menina prodígio, Maísa foi nomeada como a mais nova embaixadora da UNICEF no Brasil. Desde 1995, o título deixou de ser singular, e ela compartilha essa posição com Bruno Gagliasso, Daniela Mercury, Lázaro Ramos, Renato Aragão, Thaynara OG, e até mesmo com a icônica personagem Mônica das histórias em quadrinhos. Vale ressaltar que esses representantes não necessariamente precisam ser humanos, como é o caso da personagem Mônica, criada por Maurício de Souza.

"O trabalho de embaixadoras e embaixadores do UNICEF é de vital importância para que a população se mobilize em defesa da infância e da adolescência. A Maísa já vinha se engajando com o UNICEF desde 2018, tendo participado ativamente de ações para o Dia Mundial da Criança e de campanhas voltadas à imunização infantil, entre outros temas. Agora, como embaixadora, ela vai contribuir ainda mais." justifica Youssouf Abdel-Jelil, representante do UNICEF no Brasil.

Maísa

Comparada por Sílvio Santos como a Shirley Temple brasileira (icônica atriz mirim de Hollywood dos anos 30) mesmo estando afastada da televisão, Maísa ainda mantém uma forte imagem associada ao público infantil e adolescente. Hoje já adulta possui mais de 100 milhões de seguidores em todas as plataformas de redes sociais. A apresentadora, atriz e cantora nasceu em São Bernardo do Campo, São Paulo. Já apresentou seis programas de TV, atuou em sete filmes e participou da novela "Carrossel" no SBT.

Ao comentar sobre sua nomeação como embaixadora do UNICEF, Maísa expressa sua gratidão:

"É incrível ser nomeada embaixadora do UNICEF, que tem um papel tão importante no mundo todo. Ao lado dos meus amigos embaixadores, quero fazer um trabalho lindo para promover e defender os direitos das crianças e adolescentes. É um privilégio usar a minha voz para contribuir com causas tão importantes para a nossa sociedade."

O eterno Didi

Quanto a Renato Aragão, o renomado humorista do programa "Os Trapalhões", foi oficialmente empossado em 1991, embora já estivesse envolvido com a causa desde 1986 através da criação e apresentação das edições anuais da campanha "Criança Esperança", veiculada pela Rede Globo com o apoio da Unesco e UNICEF.



Apesar de inexplicavelmente afastado da campanha global, mesmo após constantes cobranças do público, o eterno Didi mantém-se como o Embaixador de honra do Brasil. Reinou sozinho no cargo até 1995, quando compartilhou o título com a cantora Daniela Mercury. Posteriormente, a função passou a ser exercida de forma coletiva.



Em fevereiro de 1997, Renato Aragão e Daniela Mercury estrelaram a emblemática Campanha Nacional pela Integração do Aluno com Deficiência na Rede de Ensino, contribuindo para um aumento significativo na taxa de matrículas de crianças nestas condições, que cresceu em 67,5% naquele ano.



Ao longo de mais de 30 anos, Aragão, é um dos mais antigos Embaixadores da Unicef também no mundo. Ativo, ele continua se envolvendo efetivamente em diversas campanhas e ações que buscam garantir que crianças e adolescentes cresçam e se desenvolvam integralmente, com acesso à educação e aos serviços de saúde de qualidade, e longe de qualquer tipo de violência e exploração.