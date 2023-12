Flávio Canto leva seu tatame para a Rocinha

Colunista Luiz André Ferreira

A unidade carioca é designada como um Centro de Alto Rendimento, com a missão de promover transformação social por meio do esporte. Fundado pelo apresentador de TV e medalhista olímpico Flávio Canto, o Instituto Reação inaugura um novo espaço para o treinamento das 600 crianças beneficiadas pelo programa social mantido na comunidade da Rocinha, em São Conrado, no Rio de Janeiro.



"Este investimento vai muito além da estrutura física e do suporte financeiro, atingindo diretamente a comunidade e as famílias envolvidas no Instituto", destaca Flávio Canto, judoca, fundador e diretor voluntário do Reação.



Os jovens, em situação de vulnerabilidade social, terão nesse novo espaço a oportunidade de participar de aulas de judô, uma ferramenta crucial para o desenvolvimento humano e transformação pessoal, frequentemente afastando-os da violência.



"Estamos imensamente felizes em contribuir, de alguma forma, para a mudança de vida desses jovens. Projetos como o Instituto Reação oferecem formação de excelência, apontando novas oportunidades para aqueles que anteriormente não tinham acesso. E o melhor é que estaremos mais uma vez ao lado da Ação da Cidadania, nosso grande aliado no combate à fome e segurança alimentar", afirma Katielle Haffner, Head de Relações Corporativas e ESG da Coca-Cola Brasil, patrocinadora dos projetos.



Como a parceria também engloba a Ação da Cidadania, serão doadas 4 mil cestas básicas neste Natal para as famílias dos jovens matriculados no Instituto Reação.



“Não podemos exigir o desenvolvimento de crianças e adolescentes quando suas famílias vivem em insegurança alimentar. A privação de alimentos causa efeitos irreversíveis, e o Rio de Janeiro apresenta um dos índices mais altos de desnutrição, com 15% da população fluminense enfrentando a fome. Transformar a vida dessas pessoas é o que nos motiva há 30 anos, e a Coca-Cola é uma parceira de longa data da Ação da Cidadania. Que o Instituto Reação continue descobrindo e incentivando tantos talentos presentes nas comunidades”, destaca Rodrigo “Kiko” Afonso, diretor-executivo da Ação da Cidadania.