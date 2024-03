Mulheres Buscam Segurança no Volante e na Carona

Colunista Luiz André Ferreira

Segundo o Painel de Resultados do Infosiga SP (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo), em 2023 houve 3.479 mortes de condutores em acidentes de trânsito no Estado, sendo 3.225 do gênero masculino e, apenas, 254 do gênero feminino.

"Mulher ao volante, nunca foi um perigo constante", conforme tentaram por décadas impor esse estereótipo ao universo feminino. Historicamente sempre se mostraram muito mais cautelosas ao ponto de terem as apólices de seguros com preços mais baixos do que a dos homens, com valores calculados pela média de envolvimento dos grupos sociais em acidentes.

Sendo assim, mulheres representam apenas 7,3% desses sinistros, mesmo sendo 35% das pessoas habilitadas no país, segundo dados do mesmo ano. O aumento da presença feminina nos volantes vem sendo registrado nos campos de transporte pessoal e da família, em competições automobilísticas e na atuação profissionais.





Aluguéis de Veículos

A busca delas pelo aluguel por temporada vem crescendo sistematicamente. A Byecar, maior plataforma de assinaturas de veículos do Brasil, revela que 30% dos contratos atuais são fechados com motoristas mulheres. Para aumentar essa afinidade, a empresa mantém 43% de mão-de-obra feminina em seu time de atendentes e 50% no atendimento pós-vendas.

O uso em escala do serviço de assinaturas é relativamente novo no Brasil. A locadora compra um carro com as especificações do cliente (modelo, cor, tipo de motor etc.) e ele utiliza a partir de uma mensalidade. Ficam embutidos no valor do contrato os custos com IPVA, revisões, seguro, troca de pneus e assistência 24h, estão embutidos nos planos.



99 Rosa

De forma progressiva, as mulheres cada vez mais ocupam os volantes dos carros de transporte por aplicativos. Houve um aumento de 33% na Plataforma 99 durante o ano de 2022. Um dos motivos para esse crescimento é o chamado "Botão 99 Mulher", que possibilita as motoristas parceiras aceitarem somente corridas solicitadas por outras mulheres.

No entanto, esse ainda não é um movimento de mão dupla. Nem sempre uma passageira consegue a sorte de sua corrida cair em uma motorista mulher. Tentando reverter esse quadro, nas cidades em que já possui uma grande quantidade de parceiras ao volante, como o Rio de Janeiro, a empresa testa de forma ainda Beta, esse recurso para a escolha preferencial por motoristas do mesmo gênero.



Algoritmo Feminino

Apesar de pedidos, os maiores aplicativos encontram dificuldades em afinarem seus algoritmos, assim como equacionar a quantidade entre as demandas de procura e oferta de forma a viabilizar o oferecimento do serviço exclusivamente entre elas.

Nesse vácuo, surgiram quatro empresas de pequeno porte com opção de direcionamento exclusivo no campo feminino, como o Lady Driver, o Garupa, o Go Pass e o Driver Mulheres que já são chamados popularmente de “Uber Feminino”. Isso cria um diferencial no momento em que a sensação de insegurança é grande no universo feminino diante da crescente veiculação de notícias sobre assédios sexuais e outros tipos de violência envolvendo a prestação desse tipo de serviço de locomoção.



Os Volantes Delas

O aumento no número de motoristas mulheres é justificado pela 99 por uma série de iniciativas implantadas pelo aplicativo para promover um ambiente mais seguro e acolhedor para as colaboradoras. Em destaque o desenvolvimento campanhas de empoderamento, como o “99 Mais Mulheres”.

Isso sem falar no investimento em tecnologias de segurança, como a implementação de câmeras nos veículos, gravação de áudio, compartilhamento de rotas, botão de emergência e monitoramento via GPS. Além disso, a empresa realiza parcerias para apoiar vítimas de violência, como o Projeto Justiceiras. A 99 também desenvolveu protocolos de atendimento humanizado, em colaboração com a Think Eva, para melhor lidar com situações de assédio ou discriminação, e mantém uma central de segurança operando 24 horas para responder prontamente a qualquer incidente.

Complementarmente, a 99 apoia iniciativas de denúncia, fornecendo corridas gratuitas para delegacias especializadas e facilitando o acesso a esses serviços, reforçando assim seu papel ativo na luta contra a violência e pelo bem-estar das mulheres em seu ambiente de serviço.

Já a concorrente Uber, apesar de acionada por nós através de vários canais de comunicação, não emitiu nenhuma resposta durante uma semana inteira de insistentes pedidos por informações, mostrando ser mais difícil uma resposta da empresa do que conseguir uma corrida numa sexta-feira de temporal.