O desafio das Águas

Se a chuva deixar, está programado para este sábado o Dia de Limpeza da Baía de Guanabara. Inspirada no Clean Up Day, essa iniciativa ocorrerá em 13 pontos aquáticos fluminenses, com a participação de centenas de voluntários. Limpezas acontecem simultaneamente nas Praias das Pedrinhas e da Luz – em São Gonçalo, de Icaraí, Itaipu, Charitas e do Sossego – em Niterói e da Urca – na capital. Ações também vão estar acontecendo em Cachoeiras de Macacu, Magé, Guapimirim, Tanguá, Maricá e Paraty - por meio de parceiros.



"A participação nas ações de limpeza costeira é uma resposta à pergunta frequente: 'O que posso fazer pela Baía de Guanabara?'. O descarte inadequado de resíduos é um dos principais impactos na bacia hidrográfica. Juntos, os projetos da REDAGUA convocam voluntários, poder público e sociedade civil organizada para criar um dia de limpeza, pois ao agirmos localmente, causamos impacto global", explica Andie Maral a oceanógrafa e consultora da Rede de Conservação Águas da Guanabara.

Há muito tempo nas Águas da Guanabara...

A poluição em um dos símbolos mais icônicos do Rio de Janeiro, afasta moradores e turistas. Diariamente, essa baía recebe cerca de 100 toneladas de lixo, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe).



"A participação em ações de limpeza costeira, como o Clean Up Bay, é fundamental para enfrentar esse problema. A colaboração entre diferentes setores, incluindo governos, organizações e comunidades locais, é essencial para preservar os recursos hídricos e o meio ambiente", destaca Andie Maral.



Além disso, a conscientização sobre o descarte adequado de resíduos e a ampliação do tratamento de esgoto são passos cruciais para mitigar a poluição da Baía de Guanabara e garantir um futuro mais sustentável para a região.

Praia do Leme

Vizinha de Copacabana, recebeu recentemente um grande mutirão coordenado pela Blue Keepers. Além do Rio de Janeiro, a iniciativa tem agenda em Fortaleza, Manaus, Recife, Salvador, Belém, Santos, Porto Alegre, Belo Horizonte e Brasília.



"É gratificante dar continuidade ao projeto de limpeza. Este calendário de ações ajuda a aumentar ainda mais a conscientização e o valor na cadeia de reciclagem, ampliando sua circularidade e impactando de maneira positiva todos os elos dessa cadeia", afirma Ted Ketterer, Head de Marketing da Coca-Cola Brasil patrocinadora do mutirão.