Rio de Janeiro Destaca-se como Roteiro Ambiental

Colunista Luiz André Ferreira

Rio de Janeiro é destaque em propostas para desenvolver o potencial do turismo ambiental brasileiro no exterior. O critério de seleção foi baseado nas ofertas de projetos que explorassem o grande potencial do Brasil neste segmento.

“O desafio da inovação no turismo é estruturante para nossos objetivos de colocar o Brasil entre os destinos mais competitivos do mundo, sobretudo os roteiros sustentáveis. O mundo precisa se voltar a esse olhar. Diversidade na cultura e na natureza, hospitalidade, experiências singulares e autênticas nós temos em quantidade que quase nenhum país tem. Uma das dificuldades que temos é melhorar a experiência do turista, facilitar a vida de quem nos visita, minimizando as dificuldades com informações e acesso a serviços, por exemplo. E isso se reflete muito na sustentabilidade”, destaca Marcelo Freixo, presidente da Embratur.

Três startups nacionais chegaram à fase final do chamamento da Embratur para desenvolvimento de projetos focados na atração de visitantes estrangeiros através de roteiros sustentáveis. São elas: iFriend, Vivalá e Destinos Inteligentes.

Seleção de Projetos

Nessa última etapa do edital, prevista para encerrar o processo em abril, as finalistas realizam os arremates nas soluções turísticas que apresentaram. O Programa de Aceleração da agência brasileira, é alavancado através dos braços EmbraturLAB e Turistech Hub Brasil - um dos principais hubs de inovação da América Latina. Os analistas verificam a viabilidade das propostas com foco na biodiversidade



“Esperamos ainda, como resultado, dados relevantes em relação ao comportamento dos turistas em solo brasileiro que podem ser utilizados posteriormente como estratégia para desenvolver novos produtos de divulgação do turismo brasileiro”, justifica Edivaldo Reis, gerente de Inovações da Embratur.

Versões Estrangeiras

A agência Vivalá vem fazendo o ser dever de casa. Traduziu o seu site e os conteúdo correlatos para versões em inglês e em espanhol. A startup, que desenvolveu um dos três roteiros finalistas da Embratur propõe opções de aventura e harmonia com a natureza vividas no portão de entrada do turista no país, o Rio de Janeiro.



“Destinamos esforços, recursos e tempo no desenvolvimento de um amplo material promocional em português, inglês e espanhol, além do desenvolvimento de uma plataforma de afiliados para que possamos ter tecnologia suficiente para vender o Brasil com parceiros ao redor de todo o mundo em tempo real. Isso será um salto importante na expansão comercial do ecoturismo, aventura e turismo de base comunitária com estrangeiros”, destaca o cofundador e diretor-executivo da Vivalá, Daniel Cabrera.

Fascínio da Natureza Carioca

Além dos tradicionais monumentos do Cristo Redentor, do Pão de Açúcar, do Maracanã, do Carnaval e do Réveillon, o Grande Rio possui uma imensa gama de possibilidades de roteiros ambientais a serem desenvolvidos e oferecidos ao mercado externo.



A burocracia brasileira e a falta de recursos fazem com que o país, que possui uma das maiores diversidades ambientais do mundo, explore muito pouco do seu imenso potencial, tido como um dos maiores do mundo. Apesar da promessa de reestruturação e de mais recursos, a Embratur ainda luta com sua estrutura insuficiente para promover de forma adequada, no exterior, as inúmeras possibilidades turísticas do Brasil.