Troca de Papeis

Colunista Luiz André Ferreira

o "Pija-miai" chega a segunda experiência no dia seis de Abril. Ao todo, 10 humanos irão ficar confinados em um abrigo, comendo, dormindo, brincando e vivendo com (e como) os bichos que aguardam por adoção. Além de chamar atenção para incentivar novos tutores assumirem os 150 animais disponíveis para novos lares, o evento busca também arrecadar fundos para as entidades que atuam na causa.

O objetivo é sentir na pele como é ser "domesticado". A inspiração veio do "Shelter Slumber Pawty", evento beneficente iniciado na cidade norte-americana de Saint Louis nos Estados Unidos que já arrecadou 600 mil dólares para as ONGs participantes.



Vivendo como os animais

A produção irá fornecer aos participantes sacos de dormir e alimentação, além de atividades educativas para tornar mais interessante a dinâmica da transmissão ao vivo. A agenda inclui ainda palestras sobre comportamento felino, a importância do enriquecimento ambiental, alimentação de qualidade e seus impactos na saúde dos pets, jogos e brincadeiras entre os participantes e os gatinhos convocados para o comporem o elenco do programa.

"Isso também faz do evento, uma oportunidade única de socialização para os felinos", define Tatiana Sales, presidente e fundadora Confraria dos Miados e Latidos.

Ao Vivo

No Brasil, o programa é desenvolvido pela ONG Confraria dos Miados e Latidos e acontecerá na sede da organização, em São Paulo (SP). Nesta edição, cinco influenciadores digitais estão confirmados. Entre eles: Larissa Anjos (@lari.anjos) Nay Firens (@nayfirens), Douglas Flamino (@flaminodoug), Samuel Wenzel (@samuelwenzel) e João Saito (@orewakou). As demais vagas serão preenchidas por voluntários, adotantes e apoiadores da ONG.



"Durante a noite, enquanto estava deitada, meu colchão foi pouco a pouco sendo inundado de gatinhos se aproximando para dormir comigo. Procurei ficar o mais imóvel possível para não assustá-los. Foi uma experiência incrível", relata a voluntária Rosimar Okagawa participante da primeira edição.

A Pija-miau será acompanhada ao vivo pelas redes sociais dos participantes e da ONG, de forma que os espectadores possam conhecer melhor o dia a dia de um abrigo e realizar doações on-line para continuação dos trabalhos. Mais informações: @cmiadoselatidos