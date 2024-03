Aventura Ambiental:

Colunista Luiz André Ferreira

Expedição já percorreu 1.800 km e conheceu de perto os desafios do polo Sul. Impacto das mudanças climáticas, ondas de calor, desastres naturais e conservação do meio ambiente são temas centrais dessa primeira semana de viagem.

A jornada ambiental de 50 mil quilômetros tem no roteiro 18 países e segue a bordo de um carro híbrido. A missão é mapear negócios de impacto que tenham como objetivo solucionar um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU. Percorre os extremos das Américas, do hemisfério norte ao sul. A saga de Marcel Guariglia e equipe começou pelo Ushuaia – conhecido como o fim do mundo e segue rumo ao no Alasca, no extremo do hemisfério norte.



Início pelo Fim

A Jornada ESG, como está sendo chamada já teve contato com várias experiencias ambientais. No ponto zero, na cidade argentina Ushuaia, a equipe foi recebida pela secretária do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Virgínia Rizzo. Ela apresentou o Plano Local de Ação Climática, formulado especialmente para áreas urbanas e que traz uma reflexão sobre como as cidades têm sido afetadas pelas consequências das mudanças climáticas, com inundações, ondas de calor, temporais e outros desastres.

“Em Ushuaia instituímos o Plano Local de Ação Climática, no qual concentramos todas as ações de mitigação e todas as ações de adaptação”, esclarece.

Rizzo detalha também o Programa de Educação Ambiental, em andamento na cidade, que já trabalhou com cerca de 20 mil crianças nos últimos seis anos” – explicou a autoridade argentina.



Energia

Já no extremo chileno, Punta Arenas, foi a vez de conhecer a HIF Global, a primeira planta do mundo que transforma energia eólica em hidrogênio.

“Nossa missão é fornecer combustíveis altamente inovadores para tornar possível a descarbonizarão do planeta”, explicou o Juan Eduardo Gallardo, diretor do projeto.



Trata-se de uma esperança no combate aos efeitos causados pelas mudanças climáticas.

“Os esforços para promover o hidrogênio verde estão em consonância com o ODS 7 da ONU, que visa garantir o acesso à energia acessível, confiável, sustentável e moderna para todos. A produção deste combustível de forma limpa também impulsiona o progresso em direção a outros ODS, como o 13 (Ação contra a Mudança Global do Clima), enfatizando a necessidade de uma abordagem holística para a sustentabilidade” justifica Guariglia.



Complementando o roteiro, a equipe conheceu o Centro de Investigação Dinâmica de Ecossistema Marinhos de Altas Latitude (Centro IDEAL) e conversaram com os especialistas Humberto Gonzalez e José Iriarte, da Universidade Austral do Chile (UACh) para entender como funciona o projeto, criado para responder aos desafios das mudanças globais no Estreito de Magalhães.



Terra do Fogo

Ainda na Região da Patagônia a expedição passou pelo Parque Nacional Torres del Paine, declarado em 2013 pela UNESCO como oitava maravilha do mundo. A unidade de conservação recebe aproximadamente 300 mil visitantes por ano, sendo um dos ícones do modelo de Turismo Sustentável. O grupo conheceu os desafios ambientais vinculados ao turismo sustentável, com a inciativa Legacy Fund, que tem como missão a conservação do patrimônio natural, preservação de espécies em extinção e promoção de campanhas de conscientização em prol de um turismo sustentável.



“O ODS 15 da ONU, intitulado "Vida Terrestre", desafia o mundo a proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, e deter e reverter a degradação da terra e a perda de biodiversidade. Este objetivo é fundamental, pois aborda a necessidade urgente de conservar os habitats naturais que sustentam a vida na Terra, ao mesmo tempo em que busca equilibrar as necessidades humanas associadas a preservação ambiental” destaca Guariglia.



Primeira Semana

Ao final dessa primeira semana, o grupo chegou ao km 1.806, em El Chatén, a capital nacional no Trekking, onde puderam conhecer a Fundação Anfíbia, que abordou os principais desafios ambientais e sociais da região e o trabalho realizado para a preservação do habitat, cercado de montanhas e neve, numa grande variedade de fauna e flora.

Nessa rota estão presentes praticamente 80% dos glaciares das montanhas de neve e gelo que temos na América do Sul.

“É uma rota muito importante, quando falamos de mudanças climática, aquecimento global e preservação ambiental”, afirma Guariglia



Minissérie

A Jornada ESG resulta em três formatos de conteúdo para quem quiser acompanhar a aventura.

Um Diário de Bordo é registrado e atualizado semanalmente na página jornadaesg.com. O conteúdo técnico e as experiências sustentáveis vai ser compilado em um material específico.



A viagem também está sendo registrada para gerar uma série de oito episódios na qual além dos registros da viagem, trará depoimentos de personalidades como: Ana Carla Reis, Edu Lyra, Amyr Klink, Katiucha Pacheco, Carlos Nobre, Luciane Vieira, Sonia Consiglio, entre outros.