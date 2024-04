Paralamas também é Sucesso Humanitário

Colunista Luiz André Ferreira

Além de cultura, música também pode ser revertida em Solidariedade. É o que prova a nova campana humanitária da ONG internacional Médicos Sem Fronteiras (MSF).

"É de arrepiar. Saber que 'Cuide Bem do Seu Amor' vai servir para essa causa tão bacana, tão nobre, faz a gente se sentir muito privilegiado. Acredito que a canção será ressignificada a partir dessa parceria. Tenho certeza de que a ação vai inspirar muitas pessoas a doar, a participar e a ter esse espírito humanitário tão importante, né!?", relata emocionado o baterista João Barone dos Paralamas do Sucesso,

Música Brasileira pela Primeira Vez

Esta é a primeira vez que um sucesso nacional faz parte de uma campanha da MSF, que já veiculou campanhas embaladas por emblemáticas canções estrangeiras, como "Everybody Hurts (Hold on)", da banda norte-americana R.E.M, e "Fix You", dos britânicos do Coldplay.



"Médicos Sem Fronteiras é uma instituição reconhecida, e ouvir uma música brasileira - a nossa música - no filme, é de arrepiar. Saber que 'Cuide Bem do Seu Amor' vai servir para essa causa tão bacana, tão nobre, faz a gente se sentir muito privilegiado", complementa Barone.



O refrão da música, que fala sobre cuidar, seja de quem for, parece até ter sido feito especialmente para a campanha, constata o vocalista cadeirante desde que sofreu um acidente de ultra-leve, em 2001, quando sobrevoava o litoral sul do estado do Rio de Janeiro.



"Eu diria que o princípio básico do amor é muito amplo e não tem regras, barreiras ou limites. É um tipo de atitude que você tem em relação ao outro", afirma Herbert Vianna que além de cantar foi o compositor da letra de "Cuide Bem do Seu Amor".

Mais Arrecadações

Marlene Monteiro, doadora de MSF desde 2015, presente no filme, está em sintonia com o sentido que a música trouxe para a campanha.

"Sabendo que eu estou ajudando a tratar da saúde de crianças, a cuidar de um ferimento, de uma doença de alguém que eu nem conheço. É como espalhar meu sentimento pelo mundo", conta.

Os administradores da ONG no Brasil acreditam que a identificação com o idioma e com a letra traga uma grande adesão no Brasil e resulte em aumento das doações.



"O time de MSF está muito ansioso para o lançamento da parceria com Os Paralamas. Somos fãs da banda e vemos uma conexão muito forte entre a música e o trabalho da organização. Agradecemos à banda por liberar os direitos de uso da canção. Sem dúvida, 'Cuide Bem do Seu Amor' trouxe uma emoção ao filme que vai envolver ainda mais o público", explica Leanne Neale, diretora de captação de recursos de MSF.



A partir do dia 8 de abril, a campanha estará nos canais de TV fechada, rádio, Spotify, mídia out-of-home (OOH) em São Paulo e Rio de Janeiro e plataformas digitais. Além disso ganhará espaço especial nos shows da banda formada por Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone