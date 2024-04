O peso da embalagem

A pesquisa "Tendências de Bens de Consumo para 2024" destaca que quase 50% dos entrevistados dizem que a preocupação com embalagens sustentáveis influencia suas escolhas no supermercado. Portanto, é um dos fatores mais importantes na decisão de compra. Na Europa, 41% da população mudou de marca por não apresentarem nos invólucros os atributos de sustentabilidade.

"Estão cada vez mais interessados em saber o que estão consumindo e de onde vêm os produtos”, explica Assunta Napolitano Camilo, diretora do Instituto de Embalagens.

Sendo assim, é preciso pensar também em uma embalagem que amenize os impactos causados na extração de recursos da natureza. Segundo o manual de Ecodesign InEDIC, estima-se que mais de 80% dos impactos ambientais relacionados com o produto são determinados justamente na fase de design.



Como reciclar

A identificação correta dos materiais de embalagem possibilita ainda um processo de reciclagem mais eficiente e reduz o impacto ambiental. Para que o descarte seja correto ou reutilizável, é importante que o fabricante sinalize, comunique de forma eficaz e engaja o comprador como agente do processo.

"Isso permite que os consumidores tomem decisões mais informadas e conscientes ao escolherem produtos", explica Assunta Casmilo.

A projeção das tendências aponta ainda que 37% dos brasileiros estão dispostos a pagar mais por produtos ecológicos. Os entrevistados mostram-se cada vez mais preocupados com a sustentabilidade e a qualidade do que consomem.

"Com todo o debate mundial envolvendo as mudanças climáticas e as responsabilidades de cada indivíduo, o consumidor tem refletido sobre como ele pode contribuir com um futuro mais ecologicamente sustentável e esse movimento passa pela escolha de produtos mais alinhados ao seu estilo de vida", afirma Roberta Atherino, head de Produto da marca Neogrid, empresa de tecnologia e inteligência que desenvolve soluções para a gestão da cadeia de consumo.

Vegetariano ou Veganos?

O veganismo é outra tendência, o que abre uma nova perspectiva de mercado para as empresas. De acordo com outra pesquisa, desta vez realizada pela Horus, alimentos veganos cresceram cerca de 35% em relação ao início de 2022. De acordo com sondagem realizada pelo IBOPE, cerca de 14% dos brasileiros se consideram vegetarianos - número que representa um crescimento de 75% em relação a 2012.

Soma-se a essa faixa os vegetarianos, que são mais flexíveis e que podem aceitar no cardápio produtos derivados de origem animal, como os que envolvem leite e ovos na composição. No entanto, faltam no Brasil pesquisas complementares e de impacto, assim como mais estudos mais aprofundados sobre a adesão a esse comportamento alimentar.

Falsos produtos naturais

Os consumidores estão prestando mais atenção em questões relacionadas à saúde e isso também reflete na escolha de produtos, tanto que cerca de 70% dos entrevistados revelaram que preferem itens orgânicos ou com menor concentração de hormônios e aditivos.

No entanto, essa consciência não reflete diretamente no consumo. São comportamentos diferentes que nem sempre conciliam. No ato da compra entram outros fatores, como preço e transparência. Com relação ao primeiro deles é preciso descobrir até quanto as pessoas estão dispostas ou podem pagar a mais pelos chamados produtos "saudáveis". A indústria precisa encontrar escala e eficiência na redução dos custos para aproximar os valores das opções.

Já em relação a transparência, cabe aos próprios compradores exigirem e as autoridades fiscalizarem a veracidade e omissões de informações nutricionais e de impacto ambiental. As certificações ambientais são importantes nesse processo. Por exemplo, para que o produtor tenha o selo de reciclado, é necessário comprovar que esses materiais são efetivamente recuperados e que contêm, por exemplo, pelo menos 50% desse insumo, que pode ser pré ou pós-consumo.

Cuidado: Propaganda enganosa!

Afirmações falsas ou propagandas enganosas sobre um produto se enquadram na prática conhecida no mercado como greenwashing. Regulamentações rigorosas, padrões transparentes e a educação contínua do comprador são cruciais para mitigar esses desafios. O Código de Defesa do Consumidor diz que é expressamente proibida a promoção de produtos ou serviços que estejam em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes.

"Evitar o greenwashing nas embalagens é essencial para garantir a transparência e a integridade das informações ambientais fornecidas aos consumidores", afirmou Assunta Napolitano Camilo.

