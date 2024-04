Com muita educação...

Colunista Luiz André Ferreira

Essa é de fazer o clássico escritor William Shakespeare se revirar no túmulo! Ou de trazer desconfiança aos tradicionais mineiros... Mas vale as troca pelo resultado final na educação.

O famoso personagem Romeu trocou sua tradicional parceira. Mas não foi uma simples traição, mas uma causa nobre. O objetivo é angariar fundos para o Parceiros da Educação. Assim surgiu o sorvete “Romeu e Juliana”, uma obra-prima gastronômica da chef Juliana Gueiros, que adaptou a tradicional iguaria brasileira com queijo canastra cremoso e goiabada artesanal para versão sorvete com parte da renda arredada repassada para a ONG.



“Gostaríamos de devolver para a sociedade o carinho que sempre tiveram conosco e a devolução seria pela educação, pois é o principal agente transformador. Por isso, escolhemos a Parceiros da Educação RJ, que faz um trabalho muito importante junto às escolas públicas no Rio de Janeiro e nos ajudou muito na elaboração da nossa campanha”, afirma Walter de Mattos, fundador da Momo Gelato.



O primeiro da série de sabores especiais foi o publicitário Washington Olivetto, que criou o “W/Pera”: sem açúcar, incrementada por uma dose da famosa bebida poire williams.

Renda revertida para o Ensino Público

A ONG recebe 10% da arrecadação que vai ser destinada para apoiar escolas públicas cariocas em ações que vão desde obras estruturais dos espaços físicos até capacitação dos gestores. Fundada em 2009, já impactou mais de 38 mil alunos e capacitou mais de 1700 profissionais de ensino.

A iniciativa atua oferecendo desde aulas de reforço até qualificação, passando pela melhoria na infraestrutura do espaço e doações de itens como: tablets, livros, entre outros. O levantamento da Parceiros da Educação mostra que enquanto a rede municipal carioca cresce 3% no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), as escolas que recebem apoio da ONG sobem 14%

“Nossos números comprovam que o apoio com as aulas de reforço, iniciativas de arte e melhoria da educação tanto na parte pedagógica como infraestrutura, impactam o dia a dia dos alunos. A educação pode salvar a nossa cidade de muitas formas e nos dedicamos a convidar a todos da sociedade a colaborar com essa ideia,” diz Luiz Octavio Lima, Diretor Executivo da Parceiros da Educação.