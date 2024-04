Madonna vira musa dos catadores

Colunista Luiz André Ferreira

Braço forte da Economia Circular, o exército de catadores está em fase de expectativa. É que o espetáculo da Pop Star deve render para eles uma quantidade de material semelhante ao recolhido no Réveillon de Copacabana. A estimativa é de que a arrecadação só perca para o volume gerado no Carnaval de 2023 da Marques de Sapucaí que levou o Brasil ao livro dos Recordes em termos de coleta de latinhas com quase 10 toneladas. Foram 10 toneladas. A grande diferença é que o show da artista Internacional dura apenas algumas horas em um único dia.

De acordo com o Censo de 2010, um total de 387.910 pessoas declararam ter como atividade econômica principal a coleta e comercialização de materiais recicláveis. Mesmo com a ausência de informações mais recentes e precisas em relação a essa quantidade de pessoas que sobrevivem desse ofício, estima-se que apenas 10% dos catadores estão formalizados em algum grupo de trabalho, como cooperativas ou associações segundo dados do IBGE.

Festa para os Catadores

Já edição de 2023 do Mapeamento de Recicláveis Pós-Consumo no Estado do Rio de Janeiro, elaborado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro identificou 266 empresas que atuam no encadeamento produtivo da reciclagem. No Brasil, 90% dos resíduos encaminhados à indústria do reaproveitamento passam pelas mãos desses profissionais.

Nos últimos 15 anos, esse trabalho foi favorecido por leis que transformaram como a Classificação Brasileira de Ocupações passou a reconhecer a profissão de catador(a) de material reciclável a partir de 2002 e a criação, no ano seguinte do Comitê Interministerial de Inclusão Social dos Catadores de Lixo, posteriormente rebatizado de catadores de materiais recicláveis.



Campanha de Reciclagem

O grande entusiasmo em torno do show chega na esteira da segunda parte da ação publicitária e educativa que ressalta a importância dessa cadeia econômica. Com o slogan “Crie esse hábito” entra no ar a nova fase da campanha criada de forma conjunta pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), a Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas não Alcoólicas (ABIR). Nesse segundo momento foca no descarte das embalagens consumidas fora de casa e por isso, ganha o reforço da Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (ANCAT) que entra na parceria.



" A campanha Crie Esse Hábito é um excelente exemplo dessa união, informando o consumidor sobre o descarte consciente de embalagens e destacando a importância da inclusão socioprodutiva dos catadores”, destaca Adalberto Maluf, Secretário Nacional do Meio Ambiente Urbano e Qualidade Ambiental do MMA.



A proposta chega embasada no novo protocolo de intenções assinado entre a ABIR e a ANCAT, em março deste ano.

"Essa campanha é, para o setor de bebidas não alcoólicas, motivo de muito orgulho desde a sua primeira edição, alinhada com nosso tripé de atuação que consiste em informação, inovação e portfolio. Somos parte da solução e essa parceria diz muito sobre isso, sobre responsabilidades compartilhadas. O novo vídeo educativo garante ainda mais informação à população e consumidores sobre o descarte de embalagens de forma consciente, contribuindo com a sustentabilidade e valorizando o trabalho tão importante dos catadores de materiais recicláveis”, afirma Victor Bicca, Presidente da ABIR.



O acordo possibilitou o fortalecimento da logística reversa entre as associações, a criação de uma entidade gestora como prevê a legislação vigente, campanhas de educação ambiental e o fortalecimento das cooperativas ou entidades associativas de catadores de material reciclável.



"Incluir os catadores(as) de materiais recicláveis em uma grande campanha como essa faz todo o sentido. Os catadores são base da cadeia da reciclagem e fazem parte do cotidiano da sociedade, tanto quando atuam em organizações, seja como autônomos. Por isso, além da atividade fundamental que fazem na coleta e separação de resíduos, os catadores são agentes de conscientização ambiental, por representar esse trabalho no dia a dia das pessoas. Essa conexão entre catadores, setor público e iniciativa privada é o que a ANCAT acredita para fazer avançar os números da reciclagem e os resultados sociais e a economia circular”, afirma Roberto Rocha, Presidente da ANCAT.