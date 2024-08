Animais queimados por incêndios criminosos

Colunista Luiz André Ferreira

Os focos criminosos continuam se alastrando rapidamente entre canaviais e propriedades rurais, facilitados pelo forte vento e à estiagem.

Mais de 300 animais da pecuária morrem em incêndios no interior de São Paulo, número que deve ser bem maior já que essa estimativa levou em consideração somente o último fim de semana. Bovinos e suínos estão entre as principais espécies impactadas pelo fogo.

Em um único assentamento na área rural de Pradópolis, as chamas vitimizaram 217 porcos, frangos e galinhas. E em Santo Antônio do Aracanguá, ao menos 43 bois morreram carbonizados em uma fazenda.

“Confinados por cercas ou em galpões, muitos desses animais sequer tiveram a chance de fugir. Em casos como esse, é crucial destacar que os animais criados pela pecuária são tão vítimas quanto os animais silvestres. Eles também são capazes de sentir dor e medo. As suas mortes não são apenas números, são vidas que foram perdidas em meio a um sistema que já negligencia seus direitos mais básicos”, lamenta a diretora da ONG Sinergia Animal no Brasil, Cristina Diniz.

Bovinos que conseguiram fugir

Em uma fazenda em Itirapina, cerca de 70 bois conseguiram romper a cerca para fugir do fogo. Outros não tiveram a mesma sorte — em Ribeirão Preto, a Defesa Civil relatou que vacas e porcos presos em um curral não conseguiram escapar das chamas. O mesmo ocorreu em Boa Esperança do Sul, onde 10 porcos e um bezerro foram mortos pelo incêndio que se alastrou rapidamente. Casos semelhantes foram registrados em Santa Isabel e em um haras tomado pelo incêndio em Guapiaçu.

“Abram suas porteiras, é uma questão de vida”, suplicou a prefeita do município de Lucélia, Tati Guilhermino, em um apelo feito aos produtores rurais através de uma estação de rádio local..

A Defesa Civil declarou que ainda está levantando o número total de animais impactados pela tragédia nas cidades da região.

“Mesmo os animais que sobreviveram agora correm risco de sofrer com a falta de alimento em áreas de pasto amplamente devastadas pelo fogo, como já vem ocorrendo no Pantanal”, alerta Diniz.

Sete Vezes mais Incêndios

Até o momento seis pessoas foram presas e cinco internadas, sendo uma em estado bastante grave. Em apenas dois dias, segundo o Inpe, São Paulo registrou quase 7 vezes mais incêndios do que em todo o mês de agosto de 2023 e mais focos do que todos os meses de agosto desde 1998. Foram 2.300 focos só no fim de semana, queimando mais de 20 mil hectares e deixando 48 cidades do interior paulistas em alerta máximo.

“Estamos diante de uma tragédia de proporções imensuráveis. Lamentavelmente, este não é um caso isolado — como vimos nos incêndios no Pantanal e nas enchentes no Rio Grande do Sul, onde mais de um milhão de animais da pecuária foram impactados. É preciso urgentemente estabelecer planos de contingência eficazes que incluam esses animais em casos emergenciais e repensar os nossos sistemas alimentares para combater a crise climática”, conclui a diretora da Sinergia Animal no Brasil.