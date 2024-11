Como o carinho pode salvar araras e papagaios da extinção

Colunista Luiz André Ferreira

Para minimizar os impactos estão sendo instalados ninhos artificiais distribuídos pelo entorno de Bonito, no Mato Grosso do Sul através do Projeto Papagaio Verdadeiro ou Amazona aestiva, que também protege araras das espécies Azul, Canindé e Vermelha. Essas aves estão ameaçadas de extinção pelo tráfico e pelas constantes queimadas que estão devastando áreas do Pantanal e do Cerrado.

Os ninhos foram confeccionados pelo empresário Roberto de Chaves Fontes e doados ao Água Vida. Mario Barila, que fundou o projeto em 2014, destaca que o momento é muito oportuno, já que as aves estão em pleno período reprodutivo.

Ele ressalta que trata-se de um paliativo já que a solução definitiva virá com o plantio de árvores que servirão de ninhos naturais para as aves. Por isso, em paralelo, incentiva a implantação de um viveiro para produzir mudas e distribuí-las pela região.



Os ninhos artificiais foram doados pela Fundação Neotrópica, parceira na proteção e no monitoramento dos ecossistemas do Mato Grosso do Sul, fundamentais para o equilíbrio ecológico d a região devido ao papel dessas aves na dispersão de sementes e regeneração florestal.