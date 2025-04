A relação do derretimento das geleiras...

Colunista Luiz André Ferreira

Apesar de bem longe geograficamente, o Brasil abraça a campanha Salvem Nossas Geleiras. Seus efeitos não ficam restritos as calotas polares. As consequências já são sentidas e tendem a aumentar em todo o Planeta, mudando o cotidiano na humanidade, inclusive no de quem vive nas regiões tropicais como nós.

Países insulares já estão com os dias contados para desaparecem literalmente do mapa engolidos pelos oceanos mais volumosos pela quantidade extra da água derretida. Em outros pontos, a elevação do nível do mar também já vem causando transtornos.

Tempestades no Rio de Janeiro e São Paulo

As ressacas já são mais sentidas aqui no Rio de Janeiro. As tempestades também estão mais intensas e frequentes como cotidianamente vem inundando e causando transtornos, mortes e prejuízos em São Paulo. Fora o trauma e a devastação que gerou com a inundação de parte do Rio Grande do Sul. Tornados já ultrapassam a área da América Central em direção ao Brasil que vem registrando a presença desse fenômeno.

Bandeira Brasileira fincada na Geleira

Uma das contribuições para desvendar a biodiversidade em ambientes frios acaba de completar 41 anos. Trata-se da Estação Antártica Comandante Ferraz que fincou a bandeira do Brasil no chamado Continente Branco. Nessas mais de quatro décadas consolidando-se como um importante polo para estudos interdisciplinares em um dos ambientes mais desafiadores do planeta.



Localizada na Ilha Rei George, na Baía do Almirantado possibilita a realização de pesquisas em condições seguras, sustentáveis e confortáveis. A Base Comandante Ferraz tem gerado estudos e dados essenciais sobre os impactos dos eventos climáticos extremos no planeta. A produção e compartilhamento de informações e conhecimento e elevado o Brasil como um dos principais atores do Sistema do Tratado Antártico.

Engajamento dos mais jovens

Como parte da mobilização global, um exemplo simples mais de eficiência multiplicadora vem sendo desenvolvido entre os mais jovens justamente no ambiente em que se sentem bem à vontade: o digital. A base é a conscientização de crianças e jovens sobre a relevância das geleiras para o equilíbrio climático e a disponibilidade de água potável.

A iniciativa investe em estudantes como influenciadores ambientais nas redes sociais. Por meio de postagens informativas, são incentivados a compartilharem conteúdos sobre o impacto das mudanças climáticas nas geleiras e a necessidade de preservar esses reservatórios naturais de água doce. Como complemento, materiais informativos serão distribuídos em escolas para ampliar o alcance da mensagem.

Apoio de Professores e Escolas

Para reforçar o engajamento, são distribuídos materiais informativos e educativos em escolas nas proximidades de Garça (SP). A mobilização conta com o apoio de secretarias de Educação, Meio Ambiente, Comunicação e Eventos e do Serviço Autônomo de Águas e Esgotos (SAEE).

"A água é um recurso essencial para a vida, e as geleiras desempenham um papel crucial na manutenção desse equilíbrio. Nosso compromisso é levar essa mensagem à população e incentivar ações concretas para a preservação desses ecossistemas”, destaca Lorena Zapata, diretora de Novos Negócios e Sustentabilidade da Engeper, que atua na área de perfuração, tratamento e reuso de água.

Essa empresa brasileira integra o Pacto Global da ONU e garantiu participação na Convenção Mundial de Águas realizada em 2023, em Nova York, EUA. Desde então, vem intensificando ações de conscientização sobre os compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente o ODS 6, que enfoca na Água Potável e Saneamento.

“Nosso objetivo é superar os 40% da população impactada pela campanha de 2024 e ampliar ainda mais nosso alcance em ações futuras”, acrescenta Lorena.