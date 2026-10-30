O Mar na Palma da Mão

Colunista: Luiz André Ferreira

Tecnologia Inovadora Brasileira:

E o melhor de tudo! Desenvolvido com recursos financeiros, humanos e tecnológicos da própria Marinha brasileira. A Inteligência Artificial entra como um codificador e contextualizador de dados, fazendo a triangulação de fontes isoladas de captação.

A Força Armada desenvolve um plataforma própria com informações estratégicas capazes de antecipar emergências, detectar o foco e alastramento de acidentes ambientais, agilizar operações de salvamento, identificar o estado de saúde da fauna e flora aquáticas, além de ampliar a capacidade de monitoramento das atividades marítimas e meteorológicas.

S.O.S no Mar

Em grande parte, informações que já são colhidas isoladamente para fins específicos sem que sejam disponibilizadas ou visíveis para que possam embasar ou complementar outras pesquisas e operações.

Além da concentração, oferece agilidade nas reações diante da imensidão marinha onde cada segundo pode ser crucial.

A localização de uma embarcação em perigo, a identificação dos meios disponíveis e a rapidez na tomada de decisão podem representar a diferença entre a vida e amorte. Em um país com dimensões marítimas continentais, transformar informações dispersas em conhecimento oportuno constitui um desafio permanente.

E não apenas quando o assunto é salvamento. A capacidade de monitorar o que acontece nos oceanos também é estratégica para a prevenção e a identificação de acidentes ambientais, além de contribuir para uma resposta mais eficiente diante de situações diversas.

Oceano Mapeado em 3D

Esse programa surge como uma solução inovadora e caseira que transforma informações úteis em processo decisório. A proposta surge para enfrentar um problema que, embora possa parecer meramente administrativo, tem consequências práticas importantes: a existência de informações distribuídas em inúmeras planilhas descentralizadas, dificultando a consolidação dos dados, o acompanhamento das ocorrências e a agilidade das respostas.

Para superar esse gargalo, a ferramenta utiliza coletas, padronização e processamento de informações por meio de processos independentes que depois são codificadas e unificadas. Independente da tecnologia ou fonte de origem, os dados passam por uma sequência de processos automatizados de organização, padronização e verificação.

É como uma linha de produção digital, na qual informações provenientes de diferentes fontes são tratadas e consolidadas antes de se transformarem em indicadores e ferramentas que são colocadas à disposição para consultas e tomadas de decisões.

Pontos de Observação

Entre os recursos disponibilizados estão seis centros denominados como Dashboard equipados com inteligentes telões digitais em tempo real que acompanham informações históricas e evolução sobre incidentes, entre eles os identificados como SAR (Busca e Salvamento).

O Dashboard de Incidentes, por exemplo, permite aos operadores e à Divisão SAR monitorar e identificar, por meio de mapas de calor e gráficos de tendência, os eventos registrados nos diferentes Distritos.

A inteligência sobre o ambiente marítimo pode ter papel estratégico na proteção ambiental, seja no acompanhamento de ocorrências, seja na identificação de situações que exijam uma resposta rápida.



Essa plataforma batizada de Azul DataMind. Está entre os vencedores do Prêmio Netuno, no âmbito da Marinha do Brasil, e entre os finalistas do 30º Concurso Inovação no Setor Público, promovido pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap).



* Luiz André Ferreira é podcaster, curador, palestrante, apresentador e professor universitário Mestre em Projetos Socioambientais, em Bens Culturais e Designer Educacional.