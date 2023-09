3 cortes de cabelo versáteis para mulheres

A aparência desempenha um papel fundamental na autoestima de muitas mulheres, e uma das formas de mudar a maneira como se sentem é com as transformações de cabelo. Um corte bem escolhido pode realçar os traços faciais e rejuvenescer a aparência. Pensando nisso, o hair stylist Alex Mendes indica 3 cortes versáteis que vão destacar sua beleza e proporcionar mais praticidade. Confira!

1. Corte pixie

Esse tipo de corte promete fazer sucesso. Conhecido por ser curto e moderno, o corte pixie é caracterizado por cabelos rentes à cabeça nas laterais e na parte de trás, com um pouco mais de comprimento no topo. Ele é perfeito para mulheres que buscam um visual prático e cheio de atitude.

2. Corte bob

Esse corte pode ser adaptado em vários comprimentos, desde o long bob até o micro bob, e fica bem para todos os tipos de cabelo. Sua versatilidade é notável, pois pode ser usado com cabelos lisos, ondulados ou texturizados, oferecendo diversas opções de estilo para atender às preferências individuais.

3. Longo com camadas

Esse estilo de corte valoriza o movimento dos fios e traz leveza ao visual. É perfeito para quem gosta de usar penteados e experimentar diferentes estilos. Para os dias em que os fios estiverem mais rebeldes ou em dias preguiçosos, um mousse como finalizador e uma simples amassada nos fios podem garantir um look mais despojado.

“Antes do corte, é necessário fazer um diagnóstico com a cliente, onde analiso o estilo do dia a dia, personalidade e características, como formato do rosto, textura dos fios, altura e entre outras coisas, para dessa forma definir o melhor corte”, explica Alex Mendes.

As franjas podem proporcionar um visual moderno (Imagem: Amelia Fox | Shutterstock)

Cortes versáteis combinam com franjas?

De acordo com o hair stylist, por serem clássicas e práticas, as franjas combinam, sim, com cortes versáteis, por trazerem um toque moderno ao visual. “Nesta temporada, as franjas vêm com um estilo mais contemporâneo e ousado”, afirma.

Uma tendência de franjas modernas, segundo Alex, é o corte reto com franja longa; outra opção é a desfiada, trazendo um ar mais despojado e jovial; já as franjas cortininhas trazem um ar retrô e romântico ao visual. “Sempre friso que franjas, na minha opinião, são sazonais e se encaixam perfeitamente no outono inverno”, ressalta.

Como escolher a coloração ideal?

Considerado um dos 10 melhores coloristas do país, o hair stylist explica que, para escolher uma coloração que se adeque ao corte escolhido, existe um fator determinante: o estilo de corte. “Precisamos sempre pensar no caimento do corte para que mechas ou colorações se encaixem perfeitamente ao modelo”, finaliza.

Por Carolina Ribeiro