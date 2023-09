5 itens indispensáveis para banheiros pequenos

Geralmente, o banheiro é um cômodo pequeno quando comparado com os demais ambientes da casa. No entanto, em imóveis com pouca metragem, esse espaço torna-se ainda menor. Dessa forma, é essencial saber como aproveitá-lo da maneira correta para deixá-lo harmônico e, ao mesmo tempo, aconchegante.

Segundo Jéssica Nunes, arquiteta e parceira da Ideia Glass (marca especialista em kits de ferragens para boxes de banho e portas de vidro), fazer escolhas inteligentes e ter em mente a otimização de espaço são ações que podem garantir resultados surpreendentes.

Por isso, a seguir, ela indica 5 aspectos aos quais você deve se atentar para tornar o banheiro mais charmoso, funcional e bonito. Veja!

1. Espelhos

Aliados dos banheiros pequenos, Jéssica Nunes destaca que os espelhos devem assumir um papel de protagonista no projeto. Isso porque eles são capazes de proporcionar, além de muito estilo e design moderno, sensação de amplitude e efeito de profundidade, fazendo com que o local pareça maior.

“Disponíveis no mercado nos mais diversos formatos, os espelhos conseguem mudar completamente o visual, trazem mais luz e ampliam a sensação de espaço no cômodo. Sempre reforço isso nos meus projetos, pois muitas vezes eles podem acabar ficando em um local que reflete um espaço que você não gostaria de destacar”, comenta a especialista.

2. Janelas

Alguns pontos são muito importantes na hora de escolher a janela do banheiro, como a durabilidade, a segurança e a privacidade. Nesse sentido, para banheiros reduzidos, a profissional destaca alguns pontos para ficar de olho:

Menos é mais, então janelas compactas se adequam melhor ao espaço pequeno;

Janelas instaladas no alto são fundamentais para garantir ao banheiro pequeno otimização de espaço, entrada de luz, privacidade e um bom arejamento;

Uma ótima dica é incluir a janela dentro da área de banho, dessa forma ela já cumpre a função de reduzir a umidade também.

Box de banho é fundamental na decoração dos banheiros (Imagem: Juliana Dinamarco)

3. Box de banho

Jéssica Nunes chama a atenção para esse item que é ainda mais versátil em cômodos pequenos. “Isso porque ele pode agir como um dos principais itens decorativos do banheiro, além de cumprir com sua função básica, se tornando parte fundamental no projeto”, diz a arquiteta.

4. Objetos minimalistas

Quando chega a hora de decorar um banheiro pequeno, a arquiteta chama a atenção para um pensamento comum: “Muitas pessoas se limitam quando chegam a essa parte, achando que não há muito o que fazer por conta do espaço reduzido. Mas banheiro pequeno não significa banheiro sem graça, muito pelo contrário, hoje podemos investir em itens que decoram e organizam ao mesmo tempo, como os nichos e prateleiras”.

Todo espaço é útil e, nessa perspectiva, nichos e prateleiras nas paredes ajudam a aproveitar cantinhos que muitas vezes ficariam inutilizados. Esses materiais ocupam menos espaço e podem servir para acomodar itens de higiene, cosméticos, toalhas e até mesmo pequenos objetos decorativos.

“Além desses acessórios organizadores, as paredes também podem receber quadrinhos, e o espaço da pia, outros itens de decoração. Mas é preciso tomar cuidado para não acabar criando uma poluição visual e a sensação de desorganização”, alerta a especialista.

5. Cores claras

Amplitude visual, sensação de bem-estar e aumento de visibilidade são alguns dos benefícios que as cores neutras trazem aos banheiros com pouca metragem, facilitando inclusive a limpeza. Cores como o branco, o bege, os tons pastel e o cinza são clássicas escolhas, pois não oferecem o risco de acabar criando um ambiente pesado e fechado.

“Na maior parte do banheiro, faça prevalecer os tons neutros para que, dessa forma, você tenha a liberdade de inserir cores mais escuras e vibrantes nos detalhes. Isso vai evitar que o local acabe ficando com um visual sem vida e [vai] favorecer o uso da criatividade”, finaliza Jéssica Nunes.

Por Angélica Pereira