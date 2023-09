Impossível de resistir, as empadas fazem parte dos salgados que não podem faltar nas festas e reuniões. Saborosas e fáceis de fazer, elas costumam ser um dos atrativos nas padarias e lanchonetes. Além disso, combinam a deliciosa textura de uma massa leve e macia com recheios doces e salgados. Mas o melhor de tudo é que permitem adaptações que eliminam o glúten, dessa forma, pessoas intolerantes à substância podem saboreá-las sem medo.

Por isso, confira a seguir 3 receitas de empadinhas sem glúten para você fazer em casa e consumir no seu dia a dia!

Empadinha de frango

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de arroz

1/4 de xícara de chá de azeite

1 ovo

1/2 xícara de chá de água

Sal a gosto

Recheio

1 cebola descascada e picada

1 tomate sem sementes e picado

200 g de peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado Sal, azeite, salsinha e cebolinha picada a gosto

1 gema de ovo para pincelar

Manteiga para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de arroz, o azeite, o sal e o ovo e misture bem. Aos poucos, acrescente a água e mexa até obter uma massa homogênea. Divida a massa em duas partes e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte o tomate e refogue por 5 minutos. Por último, coloque o peito de frango, a salsinha, a cebolinha e o sal e refogue por mais 10 minutos. Reserve.

Unte formas para empadinha com manteiga e enfarinhe com farinha de arroz. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa de uma das partes, disponha sobre a forminha e preencha o fundo e as laterais. Repita o processo com toda a massa. Após, recheie as empadas com o frango e tampe com o restante da massa. Finalize pincelando com a gema de ovo e leve ao forno preaquecido a 200ºC até dourar. Sirva em seguida.

Empadinha de palmito

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de amêndoas

4 colheres de sopa de manteiga derretida

1 ovo peneirado

Sal a gosto

1 gema de ovo para pincelar

Manteiga para untar

Farinha de amêndoas para enfarinhar

Recheio

1 colher de sopa de manteiga

1 cebola descascada e picada

200 g de palmito picado

picado 1 colher de sopa de farinha de arroz

200 g de requeijão

1 xícara de chá de azeitonas verdes sem caroço

Sal e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de amêndoas e a manteiga e misture bem. Adicione o ovo e mexa até obter uma massa homogênea. Cubra com um plástico filme e leve à geladeira por 30 minutos. Após, unte forminhas para empada com manteiga e enfarinhe com farinha de amêndoas. Retire a massa da geladeira e divida em duas partes. Com uma das partes, pegue um pouco de massa e disponha sobre uma das forminhas, preenchendo o fundo e as laterais. Repita o processo com toda a massa e reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Reduza o fogo, acrescente o palmito, a farinha de arroz e o sal e misture até a farinha dourar levemente. Por último, coloque o requeijão, as azeitonas e a salsinha e mexa para incorporar com os demais ingredientes. Desligue o fogo, espere amornar e, com a ajuda de uma colher, recheie as empadinhas. Depois, tampe as empadas com o restante da massa, pincele com a gema de ovo e leve ao forno preaquecido a 200ºC até dourar. Sirva em seguida.

Empadinha de carne moída (Imagem: nelea33 | Shutterstock)

Empadinha de carne moída

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de arroz

1/4 de xícara de chá de fécula de batata

2 colheres de sopa de óleo de coco

1 ovo

Sal a gosto

1 gema de ovo para pincelar

Água

Manteiga para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Recheio

200 g de carne moída

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 xícara de chá de molho de tomate

2 colheres de sopa de azeite

Sal e cominho a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto a gema e a água, e misture bem. Aos poucos, adicione a água e mexa até obter uma massa homogênea. Após, divida a massa em duas partes e, com uma delas, pegue um pouco de massa e disponha sobre forminhas para empada untadas com manteiga e enfarinhadas com farinha de arroz, preenchendo o fundo e as laterais. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a carne moída e refogue por 5 minutos. Acrescente o molho de tomate, o sal e o cominho e cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo, espere amornar e, com a ajuda de uma colher, recheie as empadinhas. Tampe com o restante da massa e, com a ajuda de um garfo, pressione as laterais para fechar bem. Finalize pincelando com a gema e leve ao forno preaquecido a 200ºC até dourar. Sirva em seguida.