Dobermann: conheça essa raça que faz parte do grupo dos pinschers

O dobermann é um cachorro que pertence ao mesmo grupo dos pinschers, segundo a Federação Cinológica Internacional (FCI). Essa raça foi desenvolvida por Karl Friedrich Louis Dobermann na Alemanha, no final do século 19, com o propósito de ser um cão protetor e companheiro dedicado — e, certamente, ele cumpre essas expectativas com maestria.

Características físicas do dobermann

O dobermann, cachorro de porte médio a grande, é musculoso e atlético. Sua pelagem, curta e densa, geralmente se mostra preta e castanha, embora variações em outras cores também possam ser encontradas. Ele tem olhos expressivos e orelhas que estão sempre alerta.

Os machos geralmente têm entre 68 e 72 centímetros de altura na cernelha (ombros) e pesam de 40 a 45 kg. As fêmeas são um pouco menores, com uma altura na cernelha entre 63 e 68 centímetros e um peso de aproximadamente 32 a 35 quilogramas.

Temperamento e personalidade

O temperamento desse cão é notavelmente equilibrado, caracterizado por uma mistura única de coragem, inteligência e lealdade. Apesar de sua aparência e presença imponente, os dobermanns são afetuosos e dedicados a suas famílias, bem como inteligentes e obedientes, o que facilita o treinamento.

A personalidade desses cachorros, por sua vez, é complexa e multifacetada. Eles são enérgicos e ágeis; por isso, necessitam de atividades físicas e mentais desafiadoras. Gostam de interação humana e precisam de uma quantidade significativa de exercício diário para manter a saúde. Sem estímulos adequados, podem ficar entediados e desenvolver comportamentos indesejáveis.

O cuidado com as demandas específicas da raça deve ser uma prioridade (Imagem: JELIZAVETA KARAKAJA | Shutterstock)

Atenção com a alimentação e a saúde

Cuidados com a alimentação e a saúde são aspectos cruciais na criação de um dobermann saudável e feliz. Uma dieta equilibrada e nutritiva, por exemplo, deve fornecer os nutrientes necessários para a manutenção da energia e vitalidade do cão.

Além disso, é importante consultar um veterinário para obter orientações específicas sobre a alimentação do dobermann, levando em conta fatores como idade, peso e nível de atividade.

Educação e socialização

A educação do dobermann deve começar cedo e ser consistente. Ele responde bem ao treinamento positivo, reforço positivo e métodos de recompensa. Devido à sua inteligência, adora desafios mentais.

A socialização desse pet também é crucial. Desde filhote, deve ser exposto a uma variedade de situações, pessoas e outros animais para desenvolver uma personalidade equilibrada e sociável.