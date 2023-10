4 filmes para celebrar o Dia Mundial dos Animais

No dia 04 de outubro, é celebrado o ‘Dia Mundial dos Animais’. Com objetivo de conscientizar a sociedade sobre os direitos dos animais, a data foi estabelecida pelo Congresso Internacional de Proteção Animal, na Itália, em 1931, e reforça a necessidade de preservar todas as espécies e o meio ambiente.

Nesta mesma linha, um dos conteúdos que frequentemente incentivam a reflexão sobre o assunto são os filmes que, apesar de serem fofos, retratam a importância de proteger os animais e estimulam ações positivas para o bem-estar deles. Por isso, confira a seguir 4 filmes emocionantes que abordam a importância dos cuidados com esses seres.

1. O Grande Ivan (2020)

‘O Grande Ivan’ aborda o sofrimento dos animais que são capturados de seu hábitat natural (Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Studios Motion Pictures)

Uma adaptação do livro ‘O Grande Ivan’, da escritora K. A. Applegate, eleito best-seller pelo New York Times, o filme narra a história de um gorila chamado Ivan, que sofre por não conhecer as suas origens. Vivendo em um shopping suburbano junto com a elefante Stela, o cão Bob e outros animais, Ivan alimenta as suas esperanças de um dia conseguir desvendar os mistérios do seu passado. Para isso, o protagonista se reúne com os amigos e decide fugir do cativeiro em que vivem, iniciando uma aventura emocionante atrás de pistas que podem mudar o destino do gorila.

Onde assistir: Disney+.

2. As Aventuras de Pi (2012)

‘As Aveturas de Pi’ reflete sobre a relação entre humanos e animais (Imagem: Reprodução digital | 20th Century Studios)

Uma adaptação do livro ‘A Vida de Pi’, do escritor Yann Martel, o filme conta a história de Pi Patel (Suraj Sharma), filho do dono de um zoológico localizado em Pondicherry, na Índia. Após anos cuidando do negócio, a família decide vender o empreendimento, depois da retirada do incentivo financeiro da prefeitura local, e mudar-se para o Canadá, onde poderiam vender os animais e recomeçar a vida.

Contudo, o destino reserva outros planos para o grupo e o navio cargueiro onde todos estavam naufraga em uma terrível tempestade. Pi consegue sobreviver em um bote salva-vida, mas agora precisa dividir o espaço com uma zebra, um orangotango, uma hiena e um tigre de bengala chamado Richard Parker, que parece ser nada amigável.

Onde assistir: Apple TV+.

3. Rio (2011)

‘Rio’ levanta o debate sobre o contrabando de animais silvestres (Imagem: Reprodução digital | 20th Century Studios)

Um clássico do universo infantil que retrata a exploração do reino animal, a produção nacional não poderia faltar na lista. Isso porque a obra, dirigida por Carlos Saldanha, acompanha a história da arara Blu, um pássaro que nunca aprendeu a voar. Capturada por contrabandistas quando tinha acabado de nascer, a ave vive uma vida doméstica e feliz, nos Estados Unidos, junto de Linda, sua tutora, que pensa que Blu é a última arara da sua espécie.

No entanto, Linda descobre que existe, no Brasil, uma arara-azul fêmea, chamada Jewel, e decide viajar ao país para juntar os dois pássaros. O que ela não esperava, é que ambos seriam capturados por contrabandistas. Agora, as aves precisam escapar dos bandidos e enfrentar uma aventura arriscada rumo à liberdade.

Onde assistir: Disney+.

4. Cavalo de Guerra (2011)

‘Cavalo de Guerra’ pondera sobre os sentimentos dos animais e a exploração deles nas guerras (Imagem: Reprodução digital | DreamWorks SKG, Walt Disney Studios Motion Pictures, Touchstone Pictures e Focus Features)

Dirigido por Steven Spielberg, a produção é uma daquelas que emociona o público e não sai da mente por um bom tempo. Narrando a história da família de Ted Narracot (Peter Mullan), um camponês destemido e ex-herói de guerra com problemas de saúde e bebedeiras, o filme acompanha a luta da família para sobreviver trabalhando na propriedade de um milionário tirano e arrogante.

Um dia, cansado das humilhações do senhorio, Ted decide enfrenta-lo e compra no leilão um cavalo inadequado para o serviço de aragem nas terras. O que ele não esperava é que o seu filho Albert (Jeremy Irvine) se apegaria ao animal, dando inicio a uma linda amizade.

Batizando o cavalo de Joey, o jovem decide treiná-lo para torná-lo apto, no entanto, a 1° Guerra Mundial chega e a cavalaria britânica leva o animal embora. Albert até tenta se alistar para o confronto, mas não tem idade suficiente. Enquanto isso, Joey mostra toda a sua força e enfrenta batalhas perigosas. Mas o destino pode uni-los novamente em uma virada surpreendente e emocionante.

Onde assitir: Apple TV+.