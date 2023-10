6 raças de cachorros brasileiros para conhecer

Originárias de diferentes regiões do Brasil, as raças brasileiras de cachorro têm características únicas que as tornam especiais e valiosas para amantes de pets ao redor do mundo. Cada uma delas carrega consigo uma história, uma função específica e traços que as diferenciam de cães de outros países.

Além disso, muitas dessas raças são adaptadas ao ambiente e às necessidades locais, tornando-as verdadeiramente valiosas para a cultura e a comunidade canina brasileira. Por isso, a seguir, conheça um pouco sobre alguns desses cães!

1. Fila brasileiro

Também chamado de “fila”, é um dos cães brasileiros mais emblemáticos. Ele é de porte grande, musculoso e de pelagem curta. Conhecido por sua lealdade e habilidade como cão de guarda, ele possui uma personalidade marcada pela coragem e determinação. Apesar do tamanho, é dócil, obediente e convive bem com crianças.

2. Buldogue campeiro

O buldogue campeiro tem suas raízes no buldogue inglês, trazido pelos colonizadores portugueses. Ele é um cachorro de porte médio, robusto e musculoso. Além disso, possui a pelagem curta. Tem uma personalidade afetuosa e leal, tornando-o um excelente cão de companhia e protetor da família.

3. Ovelheiro gaúcho

Com origem no sul do Brasil, o ovelheiro gaúcho é um cachorro de porte médio. Possui uma pelagem densa e ondulada, que o protege das mudanças climáticas. É um cão inteligente, leal e dócil com a sua família.

4. Rastreador brasileiro

O rastreador brasileiro é uma raça originária do estado de Minas Gerais. É conhecido por suas habilidades de rastreamento e caça. Além disso, é um cão de porte médio a grande, com uma estrutura atlética e musculosa. Sua pelagem é curta e densa. É um animal inteligente, corajoso e leal.

O terrier brasileiro é cheio de energia, bem como inteligente e corajoso (Imagem: otsphoto| Shutterstock)

5. Terrier brasileiro

Também conhecido como “fox paulistinha“, o terrier brasileiro é uma raça pequena e ágil. É reconhecido por sua pelagem curta e tricolor, além de suas orelhas erguidas. É um cachorro cheio de energia, inteligente e corajoso. Além disso, gosta de atividades físicas e mentais desafiadoras.

6. Pastor da mantiqueira

O pastor da mantiqueira é uma raça originária da Serra da Mantiqueira, que se estende pelos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. É um cachorro valorizado por suas habilidades de guarda e pastoreio, além de sua personalidade afetuosa e leal. Ele é de porte médio a grande e sua pelagem é densa, podendo variar em comprimento, sendo curta ou moderadamente longa.