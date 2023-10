5 tons de loiros para a primavera/verão

A primavera e o verão, com seu clima mais ameno e dias ensolarados, são estações que proporcionam um cenário perfeito para exibir e cuidar dos cabelos loiros. A luz natural intensa realça os tons dourados, criando reflexos luminosos e um brilho irresistível. Nesse sentido, a próxima estação promete o lançamento de novas tendências. Para te inspirar, a cabeleireira Tatiana Araújo, do salão Tatiana Araujo Hair Concept, lista cinco loiros que estarão em alta. Confira!

Essa tendência tem tons mais quentes e nuances de dourado e pérola (Imagem: lithian | Shutterstock)

Loiro manteiga (buttery blonde)

Esse loiro se tornou uma das colorações mais procuradas pelas mulheres nos salões de beleza. Com tons mais quentes, é uma aposta perfeita para quem gosta de versatilidade.

Como cuidar do cabelo?

A melhor forma de cuidar do cabelo loiro é ter um cronograma capilar. Além disso, é importante investir em uma agenda de cuidados diários, incluindo produtos com proteção UV e proteção térmica, principalmente se você costuma usar chapinha e secador de cabelo.

O loiro manteiga possui uma tonalidade com nuances de dourado e pérola que é o tom antes do platinado. A mistura de tonalidades é a principal diferença entre o loiro amanteigado e os fios platinados – isso deixará o rosto mais iluminado, começando bem claro nas pontas e atingindo um tom de dourado até a raiz.

Como fazer o cabelo loiro manteiga?

Essa cor dependerá da saúde dos seus fios. O profissional analisará o cabelo, principalmente se você já fez intervenções químicas, para saber se é possível e qual a melhor forma de conseguir o loiro amanteigado.

Será necessária uma descoloração para conseguir ter um loiro manteiga. Em geral, o cabelo descolorido precisa chegar a um fundo de clareamento 8. Depois disso, o profissional faz a tonalização mais adequada para um resultado natural. O loiro amanteigado pode ser feito ainda como luzes ou ombré.

É para todos?

Não. Apesar de ser uma cor que agrada muitas pessoas, pelo brilho e naturalidade, o loiro manteiga não vai funcionar para todas as pessoas. Isso pode ser pelo desgaste prévio dos fios, por tratamentos químicos prévios ou pelo seu tom natural.

As raízes escuras com o platinado no comprimento dos fios são o destaque desse tom (Imagem: Kourdakova Alena | Shutterstock)

Platinado de baixa manutenção (low-maintenance platinum)

O platinado de baixa manutenção é uma das tendências de cores de cabelo para 2024, que mantém o loiro platinado no comprimento dos fios, mas traz raízes mais escuras. Essa cor é ideal para quem deseja um look deslumbrante e prático, pois não exige muita frequência no salão de beleza.

Sair da raiz natural permite que a cor clara tenha mais profundidade em todo o topo. Adicionar destaques entre as fatias permite que elas fiquem um pouco mais claras e isso cria dimensão durante todo o processo de tonificação.

Como cuidar do cabelo?

O retoque na raiz não se faz necessário mensalmente. Você pode deixar a raiz crescer. Mas o platinado exige cuidados especiais. Um bom cronograma capilar, alternando hidratação com cauterização dos fios será necessário. Use e abuse dos finalizadores e óleos capilares para manter a hidratação.

As mechas desse loiro são bem claras, caracterizadas pelo efeito “cabelo clareado pelo sol” (Imagem: Irina Bg | Shutterstock)

Loiro areia

Muito desejado no verão, o cabelo de estilo praiano é uma tendência de loiros iluminados que ressurge com as altas temperaturas e é caracterizado por ter mechas bem claras, que lembram o efeito de “naturalmente clareado pelo sol”.

Para entender esse tom é preciso visualizar: pense na areia, uma coisa dourada e que pode ficar meio manchada se estiver molhada ou seca, aí o sol bate na areia e ela brilha e ilumina. É basicamente isso!

O “sandy blonde” é todo trabalhado na multidimensionalidade e num mix de tons naturais. O tom de areia tem suaves dimensões de dourado, bege e castanho e, enquanto o fundo de certos estilos são pretos, o da areia é castanho, naturalmente aberto e com menos contraste.

Como cuidar do cabelo?

O loiro areia exige cuidados redobrados no dia a dia para manter os fios saudáveis e a coloração por mais tempo. Recomenda-se uma sequência de três semanas de cronograma capilar, sendo a primeira e a última um tratamento de reconstrução e a segunda uma nutrição.

O tom é conhecido por ser mais neutro e promover um aspecto natural (Imagem: kiuikson | Shutterstock)

Loiro bege fresco

Ele se enquadra entre o loiro platinado e o dourado, sendo uma opção mais neutra. O que o torna tão especial para 2024 é a sua capacidade de complementar a maioria dos tons de pele, dando um aspecto natural e refrescante.

O loiro da raiz às pontas sempre faz muito sucesso nos salões (Imagem: il21 | Shutterstock)

Super blond

Esse é o tom mais pedido nos salões, o loiro da raiz às pontas.

Como cuidar do cabelo?

Cuidados redobrados no dia a dia para manter os fios saudáveis e manter a coloração por mais tempo. Recomendo uma sequência de três semanas de cronograma capilar, sendo a primeira e a última um tratamento de reconstrução e a segunda uma nutrição. Além disso, é essencial usar o xampu desamarelador.

Escolhendo o melhor tom

“Antes de se decidir por qualquer tom, é crucial conversar com um bom colorista para encontrar o tom de loiro perfeito para a sua pele e estilo pessoal. Lembre-se de que cuidar da saúde do cabelo é fundamental, principalmente quando submetemos nossos fios a processos químicos. Invista em bons produtos e hidratações para manter seu loiro deslumbrante ao longo do ano”, finaliza Tatiana Araújo.

