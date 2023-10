Conheça as características do fox paulistinha 

O terrier brasileiro, também conhecido como fox paulistinha, é uma raça canina genuinamente brasileira, com uma história que remonta aos séculos 19 e 20. Resultado do cruzamento entre diferentes terriers europeus e cães de caça brasileiros, ele é um cachorro de raça média a pequena, com uma aparência marcante.

Características físicas do terrier brasileiro

Fisicamente, esse terrier apresenta um porte atlético, com o corpo pequeno e musculoso. A pelagem é curta e densa, exibindo uma combinação de cores que podem variar entre branco, preto e marrom. Os olhos são expressivos e alertas, e as orelhas têm uma inclinação característica para a frente, o que dá a ele uma aparência sempre atenta.

Os machos geralmente têm entre 35 e 40 centímetros de altura e pesam de 6 a 10 kg. As fêmeas são um pouco menores, com uma altura entre 33 e 38 centímetros e um peso de aproximadamente 5,5 a 9 kg.

Brincar com o cão ao ar livre é uma ótima maneira de incentivar as habilidades do pet (Imagem: Pawel Rajtar | Shutterstock)

Temperamento e personalidade

Essa raça se destaca pela vivacidade e energia. É um cão extremamente ativo e ágil, o que faz dele um ótimo companheiro para atividades ao ar livre e esportes caninos. Além disso, o fox paulistinha é conhecido por ser inteligente, características que o tornam um cão facilmente treinável, desde que o treinamento seja feito com consistência e métodos positivos.

No que diz respeito à personalidade, o terrier brasileiro é conhecido por ser afetuoso e leal com a família. É um cão animado, que adora brincar e interagir com seus tutores. No entanto, pode ser desconfiado com estranhos, bem como um pouco teimoso em algumas situações, o que reforça a importância de uma educação firme e equilibrada desde cedo.

Atenção com a alimentação e a saúde

Quanto à alimentação, é essencial oferecer uma dieta equilibrada, levando em consideração as necessidades específicas da raça. Por ser um cão ativo, a qualidade dos alimentos e a quantidade adequada são cruciais para garantir sua saúde e vitalidade.

Além disso, o terrier brasileiro é geralmente um cachorro saudável. No entanto, como em todas as raças, é importante manter um acompanhamento veterinário regular e estar atento a qualquer sinal de desconforto ou anormalidade.

Educação e socialização

A socialização é um aspecto crucial na educação do fox paulistinha. Expor o cão a diferentes ambientes, pessoas e outros animais desde cedo ajuda a prevenir problemas comportamentais no futuro. Além disso, proporcionar atividades físicas e mentais regulares é essencial para mantê-lo saudável e feliz.