4 curiosidades sobre o cachorro da raça Ihasa apso

O lhasa apso é uma raça de origem tibetana. A altitude elevada e o clima rigoroso do Tibet, segundo a Federação Cinológica Internacional (FCI), tiveram influência na sua criação. Ele foi desenvolvido com pelagem longa e áspera para protegê-lo do inverno, enquanto os pelos caídos sobre os olhos os protegiam do vento, poeira e luminosidade.

1. Aspectos físicos do lhasa apso

É um cachorro que possui uma aparência majestosa e imponente. Ele tem olhos escuros, orelhas pendentes e grandes franjas. A pelagem pode apresentar tom dourado, areia, mel, cinza-escuro, ardósia, de fumaça, particolor, preto, branco ou amarronzado.

Sua estrutura pequena esconde uma robustez surpreendente, tornando-o ideal tanto para espaços pequenos quanto para áreas grandes. Ainda em termos de tamanho, os machos geralmente atingem entre 25 e 28 centímetros de altura e pesam de 6 a 7,3 kg, enquanto as fêmeas são ligeiramente menores, variando de 25 a 28 centímetros e pesando de 5,4 a 6,8 kg.

2. Temperamento e personalidade

Os lhasa apsos são cachorros independentes e corajosos. Apesar de seu pequeno porte, possuem uma atitude corajosa e protetora, sendo excelentes cães de guarda. No entanto, essa independência não significa que sejam distantes, pelo contrário. São extremamente apegados aos seus tutores. Com personalidade confiante e um toque de teimosia, exigem uma educação firme, mas sempre reforçada com carinho e paciência.

Alimentação dos cachorros da raça lhasa apso deve ser adaptada às suas necessidades nutricionais (Imagem: Ricantimages | Shutterstock)

3. Atenção com a alimentação e a saúde

A alimentação do lhasa apso deve ser equilibrada, levando em conta suas necessidades nutricionais. É importante escolher alimentos de alta qualidade, ajustando a quantidade conforme a idade, nível de atividade e estado de saúde do animal. A pelagem densa, por sua vez, exige cuidados regulares, incluindo escovação diária para evitar nós e emaranhados. Banhos periódicos também são essenciais, bem como a limpeza dos olhos e orelhas.

Quanto à saúde, o Ihasa apso é geralmente uma raça robusta, mas, como qualquer cão, está sujeito a certas condições de saúde. Algumas raças são mais propensas a problemas específicos, como oculares e renais; por isso, é importante manter um acompanhamento veterinário regular e fornecer uma dieta equilibrada e exercícios apropriados.

4. Educação e socialização

A socialização desde cedo é importante para o lhasa apso, pois permite que ele desenvolva habilidades sociais e aceite novos ambientes e pessoas com facilidade. Por isso, introduzir novas situações e até outros animais de estimação de forma gradual e positiva ajuda a moldar um cão equilibrado e confiante. Além disso, treinamento consistente e reforço positivo são fundamentais para canalizar sua inteligência e determinação de maneira construtiva.